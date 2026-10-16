Bábovka se srazila nebo zůstala uvnitř mazlavá. Tohle jsou nejčastější příčiny

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Bábovka se srazila nebo zůstala uvnitř mazlavá. Tohle jsou nejčastější příčinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Na pohled krásně upečená bábovka může po rozkrojení nepříjemně překvapit. Místo nadýchaného těsta se objeví hutná, mazlavá vrstva nebo téměř syrový střed. Přestože se tyto problémy podobají, nemusí mít stejnou příčinu. Někdy je na vině nedostatečné pečení, jindy nesprávné promíchání surovin nebo poměr jednotlivých ingrediencí.
Bábovka se srazila nebo zůstala uvnitř mazlavá. Tohle jsou nejčastější příčinyZdroj: Redakce
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 16.10.2026 09:16
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