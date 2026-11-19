Řidič na D35 u Dašic otočil auto a vjel do protisměru. Policie hledá svědky hazardní jízdy
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Policie ČR
Článek byl publikován 19.11.2026 19:15
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