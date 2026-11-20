Dnes jsme si připravili kvíz pro fanoušky české kinematografie. Vaším úkolem bude poznat slavné české komedie podle míst, kde se natáčely.
Za filmovou lokací bývá mnohem víc práce, než divák z těch pár vteřin na obrazovce vůbec tuší. Než se zapne kamera, štáb projde řadu možností a z nich se pak vybírá ta použitelná. A nejde jen o to, aby místo dobře vypadalo. Do hry vstupuje představa režiséra, technika, doprava, povolení a docela často i obyčejné peníze. Scenárista napíše „vesnická hospoda“ a produkce ji musí někde najít. Výčep a několik stolů ale nestačí. Musí se tam dát svítit, musí se tam vejít lidé, kamera i další technika, poblíž by mělo zaparkovat větší auto a nikdo z produkce nebude nadšený, pokud je to dvě hodiny od hotelu, kde štáb spí.
Jak si filmaři vlastně vybírají místa natáčení?
Tuhle část příprav má obvykle na starosti člověk, kterému se říká location scout, česky někdy průzkumník lokací. Objíždí města, vesnice, dvory, silnice i různá místa bokem, kam by běžný výletník možná ani nezahnul. Fotí, zapisuje si poznámky, ověřuje možnosti. Pak materiály ukazuje režisérovi a produkci. U větších projektů se používají i databáze lokací. V nich bývá uložené, co se kde dá najít, jak místo vypadá v různých obdobích roku a co se tam při natáčení opravdu dá zvládnout.
Výběr se může vydat dvěma dost rozdílnými směry. Někdy štáb sáhne po místě, které divák okamžitě pozná nebo si ho rychle zařadí, takže film nemusí nic dlouze vysvětlovat. Jindy se najde nenápadný kout, kolem kterého by většina lidí prošla bez větší pozornosti. Menší moravská obec, zámecký park mimo hlavní trasy, průmyslový dvůr, který po úpravách dokáže zahrát náměstí. Česká krajina je v tomhle směru vděčná. Na malém prostoru se střídají různé typy architektury, starší stavby i úplně obyčejná místa, která před kamerou najednou vypadají překvapivě dobře.
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U komedií je to ještě trochu specifické. Prostředí musí divák přečíst hned. Nemá přemýšlet, jestli je zrovna v hospodě, na návsi, v bytě, na chatě nebo někde na kraji města. Proto se v českých komediích pořád vracejí podobné kulisy: venkovské domy, menší náměstí, kostely, chatové osady nebo panelákové byty. Jen konkrétní místa se liší. Někdy opravdu jen o kousek. A přesně tam se podobný kvíz dokáže nepříjemně zamotat.
Některé lokace se po premiéře filmu změnily v malé turistické zastávky. Lidé si přijedou prohlédnout náves, roh domu nebo cestu, kde se odehrála oblíbená scéna, a často si je vyfotí skoro ze stejného úhlu jako kameraman. Místní si na to časem zvyknou. Někde se z toho stane i drobná součást turistické nabídky. Z původně obyčejného pozadí je pak místo, které si diváci pamatují skoro stejně silně jako herce na plátně.
Dnešní kvíz stojí právě na tomhle nápadu. Dostanete místo a budete hádat, ze které české komedie ho znáte. Bez známých tváří, bez hlášek, bez nápovědy ukryté v dialogu. Jen lokace a vlastní paměť.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Filmová místa, iDnes.cz
Tento příspěvek Kvíz z českých komedií: Kdo pozná 10 z 10 filmů jen podle míst, kde se natáčely, ten má výborný přehled byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.