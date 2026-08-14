Až dvanáct let vězení za napadení v Bohnicích. Leo trpí halucinacemi! ozvala se matka

- Šestatřicetiletý rapper a zápasník organizace Clash je ve vazbě od 18. dubna
- Podle policie měl v noci na 16. dubna vytrhnout z umyvadla koupelnovou baterii a napadnout s ní jiného pacienta
- Napadený muž utrpěl poranění hlavy a musel být převezen do nemocnice
- Obvinění zní na těžké ublížení na zdraví, v případě odsouzení hrozí až dvanáct let
- Z výkonu trestu se Beránek dostal teprve v červnu 2025 po sedmi letech za mřížemi
Halucinace a účet, který rodina neutáhla
Matka se sestrou popsaly svou verzi v rozhovoru pro kanál Artikus. Podle nich se Beránkův psychický stav v měsících po návratu z vězení zhoršoval. Měnilo se jeho chování a přidávaly se stavy, které matka označila za halucinace.
Rodina se ho podle jejích slov snažila dostat do péče odborníků a narazila na dvě zdi. Soukromá zařízení, která by ho vzala okamžitě, si účtovala kolem dvou set tisíc korun měsíčně, což rodina nedokázala platit. Tam, kde by na léčbu dosáhli finančně, byly dlouhé čekací lhůty. Zbyla jediná varianta dostupná hned, tedy Psychiatrická nemocnice Bohnice. Matka tvrdí, že ho tam odvezla sama, že syn s hospitalizací souhlasil a že personál při přijetí upozornila na jeho minulost i na to, že se může chovat nebezpečně.
Noc, po které přijela policie
Co následovalo, řeší trestní řízení. Policie zasahovala v areálu léčebny ve středu 15. dubna kvůli konfliktu dvou pacientů. Podle jejích informací měl Beránek vytrhnout z umyvadla koupelnovou baterii a napadnout s ní jiného pacienta. Napadený muž utrpěl poranění hlavy, záchranáři ho při vědomí převezli do nemocnice. Beránka policisté na místě zadrželi.
O tom, co konfliktu předcházelo, se veřejně neví nic. Motiv útoku nemocnice ani policie nezveřejnily a matka se k němu v rozhovoru nevyjádřila.
„Od středeční 10. hodiny večerní se zabýváme incidentem, který proběhl mezi dvěma muži v PN Bohnice. Poškozený musel být ošetřen, útočníka jsme zadrželi," uvedl tehdy policejní mluvčí Jan Rybanský. Soud pak o dva dny později poslal obviněného do vazby. „Podezřelý byl vzat do vazby z důvodu obavy, aby neuprchl nebo se neskrýval, a z důvodu, aby nepokračoval v trestné činnosti," upřesnil mluvčí Jan Daněk.
Manažer viní nemocnici, matka žádá léčbu
Beránkův manažer Jakub Mohamed Ali odpovědnost přesunul na personál. Podle něj měl jeho svěřenec vzhledem ke svému stavu skončit na uzavřeném oddělení pod nepřetržitým dohledem a mezi ostatní pacienty se neměl vůbec dostat. „To je jako pustit lva mezi slepice," prohlásil pro eXtra.cz. Klienta přitom zcela neomlouvá, kriticky mluvil o užívání návykových látek, které podle něj situaci zhoršily.
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