De Ridder před srpnovým zápasem zkritizoval Procházkovu nindža image. Působí prý falešněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
De Ridder před srpnovým zápasem zkritizoval Procházkovu nindža image. Působí prý falešně
Do psychiatrické nemocnice ho podle jejích slov odvezla proto, aby mu pomohla. Za necelý den byl jejím...
Loni na podzim vedl výkonný ředitel Viktorie Adolf Šádek tvrdý souboj o trenéra, kterého si Slavia chystala...
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Do Lyonu vezla Sparta jednogólový náskok, na hřišti ho ale udržela sotva dvacet minut. Vyloučení Adama...
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