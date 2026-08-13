Šest hovorů, šest odmítnutí. A pak si v Buffalu řekli, že český talent na ledě vypadá jako Ovečkin

- Buffalo mělo v draftu 2022 tři volby v prvním kole, na devátém, šestnáctém a osmadvacátém místě
- Na devítce vzalo kanadského útočníka Matthewa Savoie, na šestnáctce Švéda Noaha Östlunda, na osmadvacítce Jiřího Kulicha
- Kulich ovládl střeleckou tabulku mistrovství světa osmnáctek, Češi ale skončili čtvrtí
- Tehdejší generální manažer Kevyn Adams oslovil s nabídkou výměny šest klubů, žádný nepřistoupil
- V sezoně po draftu byl Kulich jako teenager nejlepším střelcem farmy v Rochesteru
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Dilema na šestnáctce a šest odmítnutých telefonátů
Organizace, která se tehdy potřebovala odrazit ode dna, měla v ruce nezvykle silné karty. Po Savoiem přišlo na řadu rozhodnutí, které si v Buffalu přehrávají dodnes: Östlund, nebo Kulich? Adams dal na Fortona, v té době ředitele amatérského skautingu, podle nějž byla větší naděje, že český útočník vydrží k mání až do konce prvního kola. Argument zněl logicky. Östlund se výrazně podepsal pod švédské zlato na osmnáctkách, zatímco Kulich sice zářil ještě víc a stal se nejlepším střelcem turnaje, ale tým dovedl jen na čtvrté místo.
Jistota to nebyla ani zdaleka. Adams hned po vyhlášení Östlunda sáhl po telefonu a zkoušel se výměnou posunout před osmadvacítku, klidně s přihozením volby v nižším kole. Šest oslovených klubů, šest odmítnutí. Zbývalo čekat.
„Jsem v šoku, že nám to vyšlo. Spousta klubů je teď se svými hráči jistě spokojená, ale nejspíš si kladou stejnou otázku. Jak mohl Kulich spadnout tak nízko? Už tehdy nám to nedávalo žádný smysl," poznamenal Forton pro online deník The Athletic.
Vzkaz vytištěný v češtině
Odchovanec Chomutova se v draftové sezoně prosazoval v áčku Karlových Varů, bodoval na dvacítkách a na jaře uhranul na šampionátu osmnáctek. „V přesilovkách tam byl prostě… dal v nich pět nebo šest gólů," připomněl Forton a dodal, že s českým skautem Sabres Frankem Musilem během jednoho zápasu vtipkovali, že ten kluk na ledě vypadá jako Ovečkin.
Hned první zámořský ročník potvrdil, že to nebyla jen tribunová nadsázka. Přesto se po něm tehdejší trenér Rochesteru Seth Appert vozil, zejména při práci v obranném pásmu. Náctiletého útočníka, který se zároveň pral s jazykem i novým prostředím, to mohlo srazit. Americký kouč si to uvědomil, a tak mu vytiskl zprávu v češtině s vysvětlením, proč je na něj tak tvrdý. Věřil, že z něj jednou bude velký hráč.
Otazníky uprostřed útoku
Appert dnes na Kulicha dohlíží jako asistent v hlavním týmu. Očekávání zůstala vysoká i po sezoně, o kterou český centr kvůli krevní sraženině z velké části přišel. Podle části predikcí by se mohl na podzim vrátit až do role prvního centra, jakkoliv starší interní scénář Sabres počítal na úrovni NHL spíš s křídlem.
„Díky tomu, že umí zahrát na centru a je oddán i hře směrem dozadu, má potenciál zásadně změnit situaci v našem klubu," uzavřel Forton téma středu útoku, který má Buffalo pořád posetý otazníky.
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