O budoucnosti plzeňského kouče rozhodne majitel Strnad. Spekuluje se hned o třech nástupcích

- Viktoria má po třech kolech dva body za dvě remízy a skóre 7:9
- Doma prohrála s Libercem, klopýtla s brněnským nováčkem a v Teplicích promarnila vedení 3:0
- Pod Hyským inkasovala ve 37 soutěžních utkáních 46 branek, tedy bezmála 1,3 gólu na zápas
- Ligové jaro dokončila třetí, sedmnáct bodů za Slavií a třináct za Spartou
- Šádek na předsezonní tiskové konferenci vyhlásil útok na titul
Náskok z Letné vydržel dvacet minut. Pak přišla chyba v rozehrávce a všechno se otočilo
Souboj o trenéra, který se obrátil
Hyského cesta z Karviné do Štruncových sadů nebyla samozřejmost. Slavia si kouče prosazujícího moderní ofenzivní fotbal chystala jako možného nástupce Jindřicha Trpišovského, kdyby jednou zamířil k reprezentaci. Šádek si ho přesto uhájil.
Teď podle informací z plzeňského zákulisí důvěru ve svou vysněnou posilu ztratil. Mluví se o tom, že kdyby měl v rukávu náhradu, která by přesvědčila majitele Michala Strnada, seděl by na střídačce už někdo jiný. Klíčové slovo má právě zbrojařský miliardář, který se ve fotbale teprve rozkoukává, ale prohrávat nehodlá.
Problém není jen ve výsledcích. Přechod od pragmatika Miroslava Koubka k Hyského kombinačnímu pojetí byl modernizací, která vyžaduje jednotu celého klubu. Šádek se vypracoval mezi české fotbalové generály od píky a na manažerské příručky nikdy nespoléhal. Hyský je zase muž, s nímž po jednou učiněném rozhodnutí těžko někdo pohne. Ostatně jeho oblíbená věta po zápasech zní, že ze své cesty nikdy neustoupí.
Díra vzadu, kterou góly nezalátáš
Uhasit požár by šlo výsledky. K tomu ale Viktoria potřebuje hlavně přestat inkasovat, a právě tam leží jádro potíží. Chybné postavení obránců a špatné zajišťování nejsou náhody, jde o systémovou vadu. Teplická kovbojka to ukázala názorně, stačilo kopnout míč za obranu a domácí měli šance jako hrom.
Ostatně už jaro dodalo výstrahy dost. Porážka ve Zlíně 0:3, domácí remíza s Teplicemi a prohra 0:1 s Pardubicemi. „Tyhle zápasy devalvovaly celou sezonu," podotkl sportovní ředitel Martin Vozábal v rozhovoru pro Sport.cz a dodal, že klub velikosti Viktorie si třígólové výprasky dovolit nemůže.
Pro srovnání, čerstvý mistr světa ze Španělska obdržel za celý turnaj v Americe jedinou branku. A přitom jde o zemi, která ofenzivní fotbal desítky let reprezentuje.
Rozdělená kabina, nebo jen nervy?
Na jaře se v klubu debatovalo o kondiční připravenosti mužstva. Teď k tomu přibyly spekulace o kabině a realizačním týmu rozdělených na Hyského podporovatele a odpůrce. Ověřené to není, potvrzené také ne. Mezi fanoušky ale sílí hlasy volající po odvolání trenéra, a soudržnost byla přitom hlavní zbraní, s níž Plzeň kdysi brala tituly pražským gigantům.
V kuloárech se už probírají jména možných nástupců. Vedle Horejše, Frťaly a Kováče se nabízí i Marek Bakoš, pamětník zlatých let, který dnes působí jako asistent přímo v Hyského týmu.
Rozhodne ale Strnad. A na tribuně teplických Stínadel bylo na Šádkovi vidět, že přistřižená křídla se nesou těžko.
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