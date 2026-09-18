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Asijská listová zelenina aneb Co vysít v září místo salátu

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Nyní nastává ideální čas pro rychle rostoucí listovou zeleninu. Kromě klasického špenátu nebo salátu můžete vyzkoušet také asijskou listovou zeleninu. Je nenáročná, rychle klíčí a v chladnějším počasí často roste lépe než během horkého léta.
Čínské zelí

Čínské zelí

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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