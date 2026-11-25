Aš se dostala do finančních problémů v uplynulém volebním období, kdy město investovalo stamiliony korun do oprav bazénu a kulturního střediska a nakupovalo další nemovitosti. Minulý týden o tom informovalo vedení města vzešlé z říjnových voleb na základě analýzy hospodaření z letošního léta. Bývalý starosta Vítězslav Kokoř (ANO) nejprve finanční problémy města odmítal, minulý týden ale připustil, že Aši může chybět okolo 40 milionů korun. „Město jsem nijak nepoškodil, ale pravděpodobně jsem přecenil množství naplánovaných investic,“ uvedl.
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„Budeme v provizoriu a budeme se muset řídit pravidly provizoria, která teď zjišťujeme, protože my to opravdu nevíme. Finanční odbor je zjišťuje. Nejde tam všechno tak jednoduše, třeba procesy schvalování faktur a podobně, jako kdyby město mělo standardně schválený rozpočet,“ oznámil starosta Marian Rewczuk (NEPLAŠ - Nezávislá platforma Aš).
Starosta bude řešit, co počká
Od 7. prosince má nový ašský starosta denně naplánovaná jednání s vedoucími odborů a řediteli městských organizací. „Budeme s nimi řešit, co mají naplánováno na příští rok. Budeme chtít vědět škatulky jako jsou mzdy, energie, ostatní poplatky, jestli tam mají nějaké rekonstrukce a jestli jsou tam rekonstrukce důležité. Pokud například zatéká do školy, tak to se udělat musí, ale jestli tam bude něco typu vyměníme okna, protože jsou zastaralá, tak řekneme, že to je akce, kterou musíme třeba na rok na dva zastavit,“ řekl Rewczuk.
Město má podle něj na účtech 209 milionů korun a do konce roku by mělo ještě 45 milionů korun dostat. „Oproti tomu máme výdaje do konce roku zhruba kolem 125 milionů. To znamená, že nám zbývá 130 milionů na účtu k 1. lednu, ale máme tam na rok 2027 schodek 160 milionů. Reálně nám chybí 30 milionů, abychom se dostali na jakousi nulu, ale nejsou v tom zahrnuté vícepráce na stavbách, které běží a už teď o nich víme,“ popsal starosta. Město by podle něj mělo mít i rezervu na nenadálé události, například poruchu kotelny v zimním období.
Skatepark počká, kluziště nebude
Podle Rewczuka je tedy v rozpočtu potřeba seškrtat 70 až 80 milionů korun a potom pracovat na dlouhodobé stabilizaci hospodaření. Starosta nechtěl předjímat, čeho se škrty dotknou nejzásadněji. Rozhodně se ale podle něj musí pozastavit zbytné investice, zmínil například skatepark za 38 milionů korun, ke kterému je připravená studie. Také nebude příští rok kluziště, které stojí 800 tisíc korun. Vedení města naopak nechce zásadně sahat na peníze pro provoz škol a zdravotnictví. Podle prvního místostarosty Petra Gregora (Zdraví, sport a vzdělání) má prioritu i udržení dobré bezpečnostní situace ve městě, omezovat by se neměl ani letos zavedený nepřetržitý provoz městské policie, řekl.
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Aš s přibližně 12 700 obyvateli má na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 459,5 milionu korun a výdaji 789,3 milionu korun. Schodek 329,8 milionu korun pokrývá z úspor minulých let.
Aš nyní vede trojkoalice složená ze zástupců uskupení Neplaš, Zdraví, sport a vzdělání a Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, jehož místní představitelé vystupují pod názvem Fajn Aš. Mají 12 mandátů ve 23členném zastupitelstvu. Vítězné ANO, které dosud radnici vedlo a oproti předchozímu období ve volbách posílilo, zamířilo do opozice. Kokoř uvedl, že se chystá vzdát zastupitelského mandátu. Zatím tak podle Rewczuka neučinil.