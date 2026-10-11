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ANO v Plzni spojilo síly s PRO Plzeň, o dalších partnerech budou ještě jednat

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Vítěz plzeňských komunálních voleb, hnutí ANO, se spojilo se svým dosavadním koaličním partnerem PRO Plzeň a do dalších jednání budou vystupovat společně. Dohromady mají takto v zastupitelstvu města těsnou většinu.
ANO v Plzni spojilo síly s PRO Plzeň, o dalších partnerech budou ještě jednat

ANO v Plzni spojilo síly s PRO Plzeň, o dalších partnerech budou ještě jednat

Zdroj: Roman Zarzycký (sociální sítě)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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