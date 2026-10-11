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ANKETA: Jste spokojeni s výsledkem komunálních voleb?

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Volby skončily, výsledky byly sečteny. Známe vítěze i poražené. Jak jste spokojeni s výsledkem voleb? Dopadly podle vašich představ? Nebo jste zklamáni? Na mnoha místech ještě není zdaleka dobojováno. Začíná vyjednávání o koalicích a všechno může být ještě úplně jinak. Hlasujte v anketě pod článkem.
ANKETA: Jste spokojeni s výsledkem komunálních voleb?

ANKETA: Jste spokojeni s výsledkem komunálních voleb?

Zdroj: Petr Bezděk
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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