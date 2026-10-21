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Meggie stále vyhlíží nový domov, zájemce ale nejspíš odrazuje její smutná minulost

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Dennívýzva
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Téměř celý život jen rodila štěňata. Pětiletá fenka Meggie teď v útulku v Domažlicích vyhlíží nový domov. Její inzerát zveřejnili na začátku měsíce, ale zatímco o jiné drobné psy se zájemci takřka perou, o Meggie dosud nikdo neprojevil zájem. Jedním z důvodů může být její nešťastná minulost.
Meggie stále vyhlíží nový domov, zájemce ale nejspíš odrazuje její smutná minulost

Meggie stále vyhlíží nový domov, zájemce ale nejspíš odrazuje její smutná minulost

Zdroj: Útulek Domažlice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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