Vandal pokácel ikonický javor u Hadriánova valu a kmen si odvezl jako trofej. Pařez po dvou letech raší díky opatřením proti zhutnění půdy

Letecké snímky, které britská organizace National Trust zveřejnila 28. září 2026, ukazují něco, v co ještě před třemi lety věřil málokdo. Z místa, kde stál nejfotografovanější strom Anglie, dnes vyrůstá zelený prstenec mladých prutů. Měří zhruba 60 až 90 centimetrů a obepínají pařez ze všech stran. Za tímto obrazem stojí dvě síly: biologie javoru klenu, který umí obrazit z pařezu, a trpělivá práce správců, kteří od podzimu 2023 hlídají půdu pod ním. Prošli jsme soudní spisy, botanické příručky i zprávy ochránců. Výsledkem je příběh o promyšleném zničení a o péči, která počítá s desetiletími.
Půlnoc s motorovou pilou: soud mluvil o frajeřině a pečlivé přípravě
Pozdě večer 27. září 2023 vyrazil z okolí Carlisle Range Rover. V kufru vezl motorovou pilu a další vybavení. Zastavil na parkovišti pod Sycamore Gap, odkud se dvojice mužů vydala tmou k prohlubni mezi kopci. V 0:32 vzniklo video, na kterém Adam Carruthers z Wigtonu prořezává kmen a Daniel Graham ho natáčí. Ráno 28. září našli kolemjdoucí strom ležet přes Hadriánův val.
Takovou rekonstrukci obsahuje
odůvodnění trestu, které v červenci 2025 přednesla soudkyně Lambertová u korunního soudu v Newcastlu. Porota oba muže 9. května 2025 uznala vinnými ze dvou skutků poškození cizí věci. Trest zněl pro každého na čtyři roky a tři měsíce za strom, k tomu souběžných šest měsíců za poškození valu.
Obhajoba se pokoušela celou věc zlehčit jako „opileckou hloupost“. Soudkyně tuto verzi odmítla. V odůvodnění zdůraznila vysokou míru plánování, úmysl strom zničit a jako hlavní pohnutku označila frajeřinu a vzrušení z činu. Zároveň přiznala, že neví, zda tyto motivy vysvětlují všechno. Oba muži během procesu účast popírali, k přítomnosti na místě se doznali až v rozhovorech s probační službou před vynesením trestu a vinu si přehazovali mezi sebou. Soudkyně si všimla i toho, jak si následně užívali mediální pozornost.
Z místa si odvezli jako trofej klín vyříznutý z kmene. Klín ani pila se nikdy nenašly. Carruthers podle ITV v březnu 2026 opustil věznici a přešel do domácího vězení s elektronickým náramkem, Graham zůstával za mřížemi.
VIDEO Proč javor ze Sycamore Gap znal celý svět
Strom rostl v přirozeném sedle krajiny přímo u Hadriánova valu, římské památky zapsané na seznam UNESCO. Osamělá koruna v prohlubni mezi dvěma svahy vytvářela obraz, který se těžko zapomínal. Proslavil ho i film Robin Hood: Král zbojníků z roku 1991 s Kevinem Costnerem. V roce 2016 získal titul Anglický strom roku.
Kolik mu bylo let? Organizace
Historic England nechala analyzovat letokruhy v řezu zhruba metr nad zemí a dospěla ke stáří nejméně 100 až 120 let. V krajině se strom pravděpodobně objevil už koncem 19. století. Rozbor odhalil ještě jednu zajímavost: analyzovaný kmen tvořily dva hlavní srostlé kmeny a zarostlá kůra uvnitř kmene napovídá, že původně šlo o více samostatných výhonů, které splynuly zhruba ve třiceti letech. Strom tedy už jednou vyrostl jako skupina a teprve časem se semkl v jediný kmen. Pro dnešní obnovu je to podle nás povzbudivý detail.
Hodnotu místa vyčíslil i soud. Škoda na stromu dosáhla přibližně 17,4 milionu korun, na valu zhruba 32 tisíc korun. Ta částka zahrnuje víc než dřevo: odráží krajinný a společenský význam, který žádná pila nepřetne.
Pařezová výmladnost: jak se z kořenů vrací nový kmen
V srpnu 2024 hlásil National Trust první opatrné známky. Z báze pařezu vyrazilo osm drobných výhonků, každý s jedním až šesti lístky o velikosti dvou až čtyř centimetrů, zhruba jako drobná mince. O dva roky později se z nich stal hustý věnec prutů, jak dokládá nejnovější tisková zpráva
National Trustu.
Zahradníci ten jev dobře znají. Říká se mu pařezová výmladnost a lesníci ho po staletí využívají záměrně: dřevinu seříznou u země a z pařezu pak vyrazí nové kmeny. Klen patří k druhům, které na takový zásah reagují ochotně. Královská zahradnická společnost RHS upozorňuje, že u vzrostlého stromu může obnova růstu po náhlém seříznutí trvat i dvě sezony. Sycamore Gap tomu odpovídá přesně: první výhony se objevily ve druhém roce, ve třetím zhoustly.
Klíč leží pod zemí. Kořenový systém přežil, nese v sobě zásoby živin a dokáže je poslat vzhůru. Dokud zůstane zdravý, má pařez z čeho čerpat.
Co z prutů vznikne, zatím nikdo neví. Správci už v roce 2024 oznámili, že je nechají několik let volně růst. Teprve potom rozhodnou, zda místo povedou jako vícekmennou pařezinu, nebo výhony zredukují na jeden hlavní kmen. Obě cesty vedou k novému stromu, jen každá k trochu jiné siluetě.
Ochrana kořenové zóny: bariéra, odstup a méně šlapajících bot
Ochránci měli po pokácení nečekaného protivníka. Byli jím obdivovatelé. Tisíce lidí se chodily s padlým stromem rozloučit, fotit se u pařezu, pokládat k němu vzpomínkové předměty a v několika případech i popel zesnulých blízkých. Každý krok přitom stlačoval půdu nad kořeny.
Proč to vadí, vysvětluje odborná literatura srozumitelně. Zhutněná zemina ztrácí vzduchové póry, kyslík k jemným kořenům proniká obtížněji a kořeny se hůř prodírají do hloubky. Javor přitom saje vodu a živiny hlavně mělkými absorpčními kořeny těsně pod povrchem, tedy právě tam, kam dopadá nejvíc podrážek.
National Trust proto sáhl po několika krocích:
oplocení kolem pařezu, které se postupně rozšiřovalo směrem ke kořenům, výzvy návštěvníkům, aby se k pařezu nepřibližovali a výhonů se nedotýkali, prosbu nenechávat u stromu popel ani jiné vzpomínkové předměty, omezení pohybu lidí a snížení zhutnění půdy, jak uvádí Andrew Poad z National Trustu.
Detailní technický postup organizace nezveřejnila. Logika opatření je ale čitelná: méně tlaku na povrch znamená víc vzduchu v půdě a zdravější kořeny. Ty pak živí výhony nad zemí.
Kdo se sem chce vypravit, dojde k místu zhruba za 15 minut pěšky z parkoviště Steel Rigg nebo Once Brewed. National Trust v popisu oficiální trasy žádá respektovat bariéru a fotografovat z odstupu.
Sazenice po celé Británii a památné stromy v Česku
Strom žije i jinde. Ze semen původního javoru vypěstoval National Trust 49 sazenic, jednu za každou stopu (zhruba 30 centimetrů) jeho výšky v okamžiku pokácení; strom tehdy měřil necelých 15 metrů (49 stop). Po dvou letech péče v centru pro ochranu rostlin měřily sazenice 1,2 až 1,8 metru. Zakotvily třeba v Tree Sanctuary v Coventry, na pietním místě důlní katastrofy Minnie Pit, na Greenham Common, u centra pro pacienty s onemocněním motorického neuronu v Leedsu, u nemocnice v Hexhamu či u veteránské organizace v Sunderlandu. Největší část kmene je trvale vystavena v návštěvnickém centru The Sill. Ze zbylého dřeva vzniká projekt The People’s Tree (Strom lidí), jehož dokončení se čeká do září 2027.
Podobné ohrožení se týká i stromů v Česku. Obdobou slavného javoru jsou u nás památné stromy evidované Agenturou ochrany přírody a krajiny, například Žižkův dub, jeden z pěti nejmohutnějších dubů v zemi, spjatý s husitskou tradicí. Za zničení památného stromu hrozí podle zákona o ochraně přírody a krajiny fyzické osobě pokuta až 100 tisíc korun, ve zvláště chráněném území dvojnásobek. Firmám hrozí až milion. Návrh na vyhlášení nového památného stromu může podat kterýkoli občan. A ochrana začíná u maličkostí: nechodit a nejezdit zbytečně přes kořeny a podezřelé poškození hlásit úřadu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková