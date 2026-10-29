Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vandal pokácel ikonický javor u Hadriánova valu a kmen si odvezl jako trofej. Pařez po dvou letech raší díky opatřením proti zhutnění půdy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pařez slavného javoru v Sycamore Gap obklopil hustý věnec výhonů vysokých až 90 centimetrů. Správci přičítají zásluhu hlavně ochraně kořenů před davy návštěvníků.
Vandal pokácel ikonický javor u Hadriánova valu a kmen si odvezl jako trofej. Pařez po dvou letech raší díky opatřením proti zhutnění půdy

Vandal pokácel ikonický javor u Hadriánova valu a kmen si odvezl jako trofej. Pařez po dvou letech raší díky opatřením proti zhutnění půdy

Zdroj: Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
280letý dub v Třeboni přes den míjely stovky lidí. V noci spadl, protože houba rozložila kořeny, které zvenku vypadaly zdravě
280letý dub v Třeboni přes den míjely stovky lidí. V noci spadl, protože houba rozložila kořeny, které zvenku vypadaly zdravě
Fotograf si sedl metr od 230kilového tygra a cítil jeho dech na kůži. Klid šelmy řídí parasympatikus, ne povaha
Fotograf si sedl metr od 230kilového tygra a cítil jeho dech na kůži. Klid šelmy řídí parasympatikus, ne povaha

Bengálský tygr Exodus vážil kolem 230 kilogramů a od objektivu Blaira Buntinga ho dělilo necelých 30...

Stačil jeden AI obrázek krokodýla a Singapur uzavřel největší přehradu na dva dny. Zákon o falešných zprávách mění vtip v 10 let vězení
Stačil jeden AI obrázek krokodýla a Singapur uzavřel největší přehradu na dva dny. Zákon o falešných zprávách mění vtip v 10 let vězení

Jediný obrázek krokodýla vytvořený umělou inteligencí zastavil veslaře, spustil pátrání a skončil u soudu....

Sestra nechala AI mluvit hlasem mrtvého bratra u soudu. Soudce video pochválil, ale syntetický obraz aktivoval kognitivní zkreslení, které změnilo rozsudek
Sestra nechala AI mluvit hlasem mrtvého bratra u soudu. Soudce video pochválil, ale syntetický obraz aktivoval kognitivní zkreslení, které změnilo rozsudek

Arizonský odvolací soud zrušil trest 10,5 roku pro střelce Gabriela Horcasitase. Důvod: soudce se nechal...

Stometrová lopatka větrníku váží tuny a nejde recyklovat. Pryskyřice drží skelná vlákna tak pevně, že jejich oddělení stojí víc než nová
Stometrová lopatka větrníku váží tuny a nejde recyklovat. Pryskyřice drží skelná vlákna tak pevně, že jejich oddělení stojí víc než nová

Na skládce u Casperu ve Wyomingu leží pod zemí 1 124 lopatek větrných turbín. Ukazují místo, kde zelená...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.