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Afghánský chrt: supermodel s duší aristokrata, který vás vyslechne a pak si stejně udělá po svém

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Afghánský chrt je přesně ten typ psa, kterého člověk uvidí a okamžitě podlehne iluzi, že má před sebou jemnou bytost stvořenou hlavně pro obdiv, hedvábný šampon a důstojné pózování u okna. Pak ten pes zvedne hlavu, proběhne kolem vás s výrazem bytosti, která se narodila pro vlastní legendu, a během pěti sekund vám připomene, že pod tou dlouhou srstí není dekorace do salonu, ale starý lovec s nohama formule, zrakem snoba a poslušností, která se aktivuje jen tehdy, když s ní sama uzná za vhodné spolupracovat.
Afghánský chrt: supermodel s duší aristokrata, který vás vyslechne a pak si stejně udělá po svém

Afghánský chrt: supermodel s duší aristokrata, který vás vyslechne a pak si stejně udělá po svém

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 30.09.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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