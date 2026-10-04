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Action stahuje z prodeje oblíbenou sladkost. Zákazníci by ji měli urychleně vrátit

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Řetězec Action stáhl z prodeje želé bonbony Cokoc ve tvaru smažených vajec. Podle bezpečnostního upozornění se v produktu objevila plíseň ještě před uplynutím minimální trvanlivosti. Zákazníci mají sladkost přestat konzumovat a mohou ji vrátit i bez účtenky.
Action stahuje z prodeje oblíbenou sladkost. Zákazníci ji nemají jíst.

Action stahuje z prodeje oblíbenou sladkost. Zákazníci ji nemají jíst.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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