90 % lidí vidí lva. 10 % nejchytřejších si ale všimne i dalšího zvířete

Hádanka, která mate devět z deseti lidí
Na první pohled vypadá černobílá kresba zcela jasně: mohutný lev s hustou hřívou se dívá přímo na vás. Jenže právě v tom spočívá past, do níž spadne naprostá většina pozorovatelů. Ilustrace totiž obsahuje ještě jedno zvíře, které zůstává skryté těm, kdo se spokojí s prvním dojmem.
Optické iluze tohoto typu kolují internetem už roky a baví miliony lidí po celém světě. Nejde o vědecky validní test inteligence, přesto dokážou odhalit, jak dobře dokážete myslet nestandardně a nepodlehnout automatickým vzorcům vnímání. Právě tato schopnost – vidět víc než ostatní – bývá spojována s kreativním myšlením a pružností mozku.
Podívejte se na obrázek. Najdete na něm i druhého tvora?
Devět sekund rozhoduje
Autoři podobných vizuálních testů často stanovují časový limit. V případě této kresby platí: pokud druhé zvíře objevíte do devíti sekund, patříte mezi menšinu s výjimečně bystrým zrakem a schopností rychle měnit úhel pohledu. Jenže i zkušení luštitelé hádanek tu narazí na překvapivě tvrdý oříšek.
Klíčem k úspěchu není jen dobrý zrak, ale především ochota opustit zaběhané myšlenkové koleje. Mozek má tendenci rozpoznat známý tvar – v tomto případě lví hlavu – a spokojit se s ním. Teprve když se dokážete zbavit této první interpretace, otevře se vám cesta k druhému řešení.
Zkuste se na obrázek podívat z jiného úhlu. Doslova. Nemusíte hledat detaily uvnitř lví hlavy ani se snažit najít skrytý obrys v pozadí. Řešení je mnohem jednodušší – a zároveň geniálnější.
Otočte displej a uvidíte myš
Trik je prostý: otočte obrázek o 180 stupňů. V tu chvíli se z majestátního lva stane drobná myš, která na vás vykoukne stejně zřetelně jako předtím král zvířat. Autorovi ilustrace, René Milotovi, se podařilo vytvořit dokonalou optickou iluzi, která funguje v obou polohách. Původně se hádanka rozšířila přes vzdělávací portál Jagran Josh a od té doby baví lidi na sociálních sítích i v diskusích o vizuálním vnímání.
Právě schopnost dívat se na problém z opačné strany odděluje rutinní myšlení od kreativního řešení. V běžném životě často přehlížíme jednoduché odpovědi jen proto, že lpíme na prvním nápadu. Tato hádanka vám připomíná: někdy stačí změnit perspektivu a svět vypadá úplně jinak.
Teď, když znáte řešení, vyzkoušejte test na přátelích. Uvidíte, kolik z nich dokáže odolat pokušení spokojit se s lvem a najít odvahu hledat dál. A možná zjistíte, že ti nejchytřejší nejsou vždycky ti nejrychlejší – ale ti, kdo se nebojí otočit věci naruby.
Zdroje článku: hrcak.srce.hr, sensa.metropolitan.si, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková