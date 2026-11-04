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24 let stahoval torrenty bez problémů. Pak použil Starlink a přišlo mu varování

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Dennívýzva
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Čtyřiadvacet let stahoval filmy a seriály přes torrenty bez jediného upozornění. Stačil však jeden díl Dextera přes satelitní internet Starlink a nizozemskému uživateli přišlo během dvou dnů varování kvůli porušení autorských práv.
24 let stahoval torrenty bez problémů. Pak použil Starlink a přišlo mu varování

24 let stahoval torrenty bez problémů. Pak použil Starlink a přišlo mu varování

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 06:00

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