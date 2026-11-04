24 let stahoval torrenty bez problémů. Pak použil Starlink a přišlo mu varování

Nizozemský letecký instruktor Sam Guichelaar byl přesvědčený, že mu za stahování seriálů z torrentů nic nehrozí. Podle vlastních slov takto získával obsah dlouhých 24 let, aniž by ho některý poskytovatel internetu upozornil na porušování autorských práv. Jenže po stažení epizody seriálu Dexter: Resurrection prostřednictvím Starlinku přišlo nepříjemné překvapení.
Guichelaar 1. listopadu zveřejnil na sociální síti X zprávu, podle které mu Starlink doručil upozornění na porušení autorských práv od společnosti Paramount. Od stažení seriálu přitom neuplynuly ani dva dny. Případ následně popsal technologický magazín PCMag.
Muž přiznal, že při stahování nikdy nepoužíval VPN. Domníval se totiž, že nizozemští internetoví operátoři podobným požadavkům držitelů autorských práv běžně nevyhovují. U amerického Starlinku, který provozuje společnost SpaceX Elona Muska, očekával stejný přístup.
Starlink může kvůli pirátství odpojit internet
Jenže Guichelaar přehlédl zásadní skutečnost. Starlink upozornění na porušování autorských práv rozesílá už od roku 2021 a jeho podmínky výslovně zakazují využívat připojení k nelegálnímu šíření chráněného obsahu. Opakované porušování pravidel může skončit pozastavením nebo úplným ukončením služby.
Přesvědčení, že nizozemští operátoři automaticky chrání každého uživatele, navíc neodpovídá skutečnosti. Už v květnu 2023 nizozemský odvolací soud rozhodl, že poskytovatel Ziggo musí předat zákazníkovi výzvu protipirátské organizace BREIN. Pokud dotyčný nepřestane porušovat autorská práva, musí operátor za stanovených podmínek poskytnout také jeho identifikační údaje.
Samotný BitTorrent přitom nelegální není. Problém představuje neoprávněné sdílení chráněných filmů a seriálů. Při běžném torrentování mohou navíc ostatní účastníci vidět veřejnou IP adresu připojení, což umožňuje sledovat šíření konkrétních souborů.
Guichelaar nyní plánuje zbývající měsíc předplatného využívat VPN a následně přejít k nizozemskému operátorovi. Jeho případ zatím skončil pouze upozorněním, nikoli pokutou nebo odpojením. Ukazuje však, že ani evropský zákazník Starlinku nemůže automaticky očekávat stejný přístup k autorským právům jako u svého předchozího poskytovatele internetu.