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Nero zavraždil manželku a pak si vzal otroka, který jí byl podobný. Aby byl plnohodnotnou náhradou, vykastroval ho

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Poppaea Sabina zemřela roku 65 po kopanci od vlastního muže. Nero si pak vyhlédl mladíka s jejími rysy, nechal ho vykastrovat a oženil se s ním.
Nero zavraždil manželku a pak si vzal otroka, který jí byl podobný. Aby byl plnohodnotnou náhradou, vykastroval ho

Nero zavraždil manželku a pak si vzal otroka, který jí byl podobný. Aby byl plnohodnotnou náhradou, vykastroval ho

Zdroj: Picryl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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