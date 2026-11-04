Mám 2 vejce a 1 hrnek mouky. Místo palačinek dělám nedělní snídani z 1 pánve, kterou rodina sní dřív, než dopeču

Nedělní ráno, v lednici dvě vejce a ve spíži zbytek mouky na jeden hrnek. Palačinky se nabízejí samy, jenže kdo je někdy pekl pro celou rodinu, zná ten obrázek. Jeden stojí u plotny, ostatní sedí s prázdnými talíři a hlídají, komu připadne další kus. Ze stejných surovin se přitom dá připravit snídaně, na kterou nikdo čekat nemusí. Kromě vajec a mouky k ní stačí mléko, kousek másla a trocha cukru a soli, tedy věci, které doma obvykle bývají.
Konec fronty u sporáku
Rakušané tomu jídlu říkají Kaiserschmarrn, u nás je známé jako císařský trhanec. Má stejný základ jako palačinky, jen se těsto nepeče po tenkých plátcích.
Celé ho nalijete do pánve najednou a vznikne jedna silnější nadýchaná placka. Tu nakonec roztrháte na kousky, posypete moučkovým cukrem a často přidáte rozinky. Rakušané trhanec jedí jako dezert, ale klidně z něj udělají i sladké hlavní jídlo. Mezi tamními moučníky patří k nejslavnějším.
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Jíst trhanec rovnou z pánve má dlouhou tradici a kousky si z ní nabíral, kdo chtěl. Doma to dělám stejně. Pánev postavím doprostřed stolu, nikdo nečeká na svůj kus a všichni jedí naráz.
Co kromě vajec a mouky potřebujete
Celý seznam surovin vypadá takto:
2 vejce, 1 hrnek hladké mouky, zhruba 1 hrnek mléka, trocha cukru, špetka soli, kousek másla na pečení.
Počítám s běžným hrnkem kolem 240 ml, což odpovídá americkému cupu. Hladké mouky se do něj vejde asi 120 až 130 g, ale berte to jako orientační údaj. Mouku do hrnku nabírejte lžící a nahoře ji zarovnejte, hrnkem přímo z pytle ji nenabírejte.
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Podle mého přepočtu vychází na hrnek mouky zhruba 250 ml mléka, takže ho klidně odměřte tímtéž hrnkem. Tahle hrnková verze je domácí, rakouské recepty dávají vajec často víc.
Sníh udělá z placky peřinu
Nadýchanost trhanci dodají bílky. Postup je jednoduchý:
Oddělte žloutky od bílků. Žloutky rozmíchejte s mlékem, moukou a trochou cukru do hladkého těsta bez hrudek. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do tuhého sněhu. Sníh vmíchejte do těsta jen zlehka.
Kdo sníh do těsta míchá prudce a dlouho, vyžene z něj vzduch, kvůli kterému se celá věc dělá.
Přečtěte si také: Nevyhazujte starou kuchyňskou váhu z ČSSR. Sběratelé za ni dají i 1 000 Kč Bílky vyšlehané do tuhého sněhu dodají trhanci nadýchanost, do těsta se proto vmíchávají jen zlehka. Ilustrační foto. Zdroj: Katerina Holmes / Pexels. Jedna pánev a trocha trpělivosti
Ve větší pánvi rozehřejte máslo a nalijte do ní celé těsto najednou. Pečte na mírném až středním ohni a nespěchejte, prudký žár trhanci neprospívá. Pokud máte rádi rozinky, nasypte je na těsto chvíli po nalití. Předem je namočte, aby nabobtnaly. V klasickém receptu se namáčejí v rumu.
Jakmile je spodek zlatavý, placku obraťte, a když se vám nechce obracet ji celou, rozdělte ji na čtvrtiny. Trouba není potřeba, placka se v klidu dopeče i na plotně. Část receptů ji dopéká v troubě při 180 °C v žáruvzdorné pánvi, pak ale myslete na to, že rukojeť pánve vytažené z trouby je horká.
Hotovou placku roztrhejte dvěma vidličkami nebo obracečkou na nepravidelné kousky. Posypte je krystalovým cukrem, přidejte kousek másla a případně skořici a krátce opečte, až cukr zkaramelizuje.
Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tenhle skleněný pekáč z ČSSR, ať ho nedává do sběru. Sběratelé za něj nabízejí až 399 Kč Švestkový rozvar a císařská legenda
Tradičně se k trhanci podává švestkový rozvar, kterému Rakušané říkají Zwetschkenröster. Stejně dobře poslouží jablečné pyré nebo ovocný kompot, třeba meruňkový ze spíže. Navrch ještě moučkový cukr a pánev může rovnou na stůl.
K trhanci se tradičně podává švestkový rozvar, poslouží ale i jablečné pyré nebo kompot ze spíže. Ilustrační foto. Zdroj: MemorySlashVision / Pexels.
O původu jména koluje víc historek. Podle jedné z nich se dvornímu kuchaři nepovedla palačinka, vyšla příliš tlustá a roztrhla se mu. Rakouské nářeční slovo Schmarrn přitom znamená nesmysl nebo nepovedenou věc.
Legendy jméno spojují s císařem Františkem Josefem I. Historici ale slovo Kaiser spíš odvozují od výrazu Kaser, tedy salašník. Kořeny má jídlo na venkově, kde si ho po staletí ze sádla, mouky, vajec a mléka rychle připravovali nad ohněm sedláci, pastevci i dřevaři.
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Zdroje: https://www.austria.info/cs/recepty/kaiserschmarrn/, https://forbes.cz/od-nehody-az-na-cisarsky-stul-nadychany-trhanec-ma-nejasny-puvod-ale-dokonalou-chut/, https://www.salzburgerland.com/cs/legendarni-kaiserschmarrn/, https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken/wiener-kueche/rezepte/kaiserschmarren-349540, https://www.tirol.at/blog/b-essen-und-trinken/tiroler-kaiserschmarrn-rezept, https://www.rohlik.cz/chef/1037-trhanec, https://www.rohlik.cz/chef/24366-trhanec-z-palacinkoveho-testa, https://forbes.cz/jednoduchy-ale-efektni-cisarsky-trhanec-v-podzimni-verzi-se-svestkami-makem/, https://www.kingarthurbaking.com/learn/ingredient-weight-chart, https://cooklikeczechs.com/conversion-chart-us-to-metric/, https://www.bmluk.gv.at/themen/lebensmittel/trad-lebensmittel/speisen/kaiserschmarren.html