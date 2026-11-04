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Obří žirafa s tělem ze salámu a špekáčkem místo hlavy. Bizarní instalace to u lidí vyhrála

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Gigantická žirafa s tělem v podobě salámu, řádně opečeným špekáčkem místo hlavy a nohami z obřích vidliček se stala nejoblíbenější letošní instalací v rámci populárního festivalu Sochy v ulicích. Jedenáct uměleckých děl zdobilo od května město Klatovy. Díla ve městě vyvolávala bouřlivé diskuse.
Obří žirafa s tělem ze salámu a špekáčkem místo hlavy. Bizarní instalace to u lidí vyhrála

Obří žirafa s tělem ze salámu a špekáčkem místo hlavy. Bizarní instalace to u lidí vyhrála

Zdroj: Richard Beneš, Galerie Klatovy / Klenová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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