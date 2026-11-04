Žena v Karlových Varech vyhrožovala sebevraždou se zbraní u hlavy, zasahovali vyjednavači

Žena v Karlových Varech vyhrožovala sebevraždou se zbraní u hlavy, zasahovali vyjednavačiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žena v Karlových Varech vyhrožovala sebevraždou se zbraní u hlavy, zasahovali vyjednavačiZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 04.11.2026 07:16
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