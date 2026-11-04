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Žena v Karlových Varech vyhrožovala sebevraždou se zbraní u hlavy, zasahovali vyjednavači

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Dennívýzva
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Dramatické chvíle zažili v úterý dopoledne obyvatelé jednoho z panelových domů v Karlových Varech. Žena tam vyhrožovala sebevraždou a k hlavě si přiložila střelnou zbraň. Na místo vyrazily desítky policistů. Po několika desítkách minut se jim podařilo ženu přesvědčit, aby zbraň odložila.
Žena v Karlových Varech vyhrožovala sebevraždou se zbraní u hlavy, zasahovali vyjednavači

Žena v Karlových Varech vyhrožovala sebevraždou se zbraní u hlavy, zasahovali vyjednavači

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 07:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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