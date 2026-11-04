Svatý Martin letos může Čechy překvapit. Místo sněhu se rýsuje výrazný obrat, teploty mohou vystoupat až k 15 stupňům

První listopadový týden přinese do Česka převážně chladné a poměrně suché počasí. Denní teploty se budou nejčastěji pohybovat kolem osmi stupňů Celsia, přičemž v některých oblastech se mohou dostat o několik stupňů výše. Výraznější rozdíly však nastanou mezi denními a nočními teplotami. Při vyjasnění a slabém větru může vzduch během noci rychle vychladnout a teploty na řadě míst klesnou pod bod mrazu. Nejchladnější rána se očekávají především ve druhé polovině týdne, kdy může být lokálně až minus pět stupňů. Přesto se během dne může objevit slunečné počasí, zejména tam, kde se nevytvoří dlouhodobější nízká oblačnost.
Změna by měla přijít na začátku následujícího týdne. Nad střední Evropou se může postupně prosadit západní proudění, které přinese vlhčí a teplejší vzduch. S jeho příchodem pravděpodobně přibude oblačnosti a zvýší se také možnost dešťových srážek. Současně by měly začít stoupat denní teploty, a to zejména v oblastech, kde bude dosavadní počasí ovlivňovat teplotní inverze. Právě středa 11. listopadu se podle některých současných výpočtů jeví jako možný vrchol oteplení. Za příznivých podmínek by teploměry mohly ukázat až 15 stupňů Celsia, tato hodnota však zatím není jistá.
Na svatého Martina může místo sněhu pršet
Tradiční pranostika spojuje svátek svatého Martina s příchodem prvního sněhu, letošní vývoj počasí ale zatím naznačuje odlišný scénář. Pokud se nad Českem skutečně prosadí teplejší západní proudění, budou podmínky pro sněžení v nížinách velmi nepříznivé. Případné srážky by se tak měly objevovat převážně v podobě deště. Při dostatečně vysokých teplotách by mohlo pršet také ve vyšších horských polohách, kde už se v listopadu běžně očekávají zimnější podmínky. Oteplení však automaticky neznamená slunečné počasí, protože přecházející frontální systémy mohou přinést také zataženou oblohu a častější srážky. Přesná podoba počasí bude záviset především na směru proudění a rychlosti postupu jednotlivých front.
Výhled na 11. listopadu přitom stále provází značná nejistota. Jednotlivé meteorologické modely se zatím rozcházejí v předpokládané intenzitě oteplení i množství srážek. Hranice 15 stupňů tak představuje jeden z možných scénářů, nikoliv potvrzenou předpověď pro celé území republiky. Český hydrometeorologický ústav ve svém měsíčním výhledu očekává pro období od 2. do 29. listopadu celkově teplotně průměrné počasí. První týden má být chladnější, zatímco následující týdny by se měly pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu. Krátké výraznější oteplení se s takovým výhledem nevylučuje, protože měsíční předpověď zachycuje celkový charakter období, nikoli jednotlivé denní výkyvy.
Oteplení může ukončit inverzi, ale přinést více srážek
Zajímavým důsledkem očekávané změny může být také narušení teplotní inverze. Ta vzniká ve chvíli, kdy se v nižších polohách drží chladný vzduch, zatímco ve vyšších vrstvách atmosféry je tepleji. V údolích a kotlinách se potom mohou dlouhodobě udržovat mlhy a nízká oblačnost, přestože na horách svítí slunce. Příchod frontálních systémů a zesílení proudění mohou tuto situaci změnit tím, že se jednotlivé vrstvy vzduchu začnou více promíchávat. V nížinách se tak může oteplit i bez výraznějšího slunečního svitu. Současně však může přibýt deště, který v první části listopadu na většině území chybí.
Suchý začátek měsíce má navíc dopad na půdní vláhu. Výhled projektu Intersucho upozorňuje, že během aktuálního týdne může na většině území spadnout jen minimum srážek, případně nemusí pršet vůbec. Na některých místech proto může pokračovat prohlubování půdního sucha, zejména v jižních a jihozápadních Čechách a v části jižní Moravy. Případné deště během druhého listopadového týdne by mohly alespoň částečně doplnit vláhu v povrchových vrstvách půdy. Jejich skutečný přínos však bude záviset na množství a délce trvání srážek. Pro období do konce listopadu zatím meteorologové nepředpokládají trvalý nástup výrazně zimního počasí.
Použité zdroje: chmi.cz, meteocentrum.cz