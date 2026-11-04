Za obyčejné venčení psa měla zaplatit téměř 10 tisíc korun. Jedna přehlédnutá výjimka ale všechno změnila

Případ se odehrál ve vídeňském Prátru, jednom z nejznámějších rekreačních areálů rakouské metropole. Majitelka psa Petra G. se zde 19. dubna procházela se svým čtyřletým pudlem Gismem, když ji zastavila policejní hlídka. Policisté jí oznámili, že se se zvířetem pohybuje v prostoru, kam mají psi zakázaný vstup. Žena namítala, že jde po cestě mezi loukami Jesuitenwiese a Arenawiese, nikoliv po samotných travnatých plochách. Navíc měla informaci od jiného policisty, který jí již dříve vysvětlil, že průchod po této cestě je se psem na vodítku povolený. Hlídka však její argumenty nepřijala a věc předala příslušnému úřadu.
Pokuta dorazila až po dvou měsících
Na místě žena žádnou pokutu nezaplatila, protože o její výši měli teprve rozhodnout úředníci. Přibližně po dvou měsících jí přišlo rozhodnutí, ve kterém stálo, že má uhradit 400 eur. Tak vysokou částku za běžnou procházku považovala za nepřiměřenou, zvláště když byl její pes po celou dobu na vodítku. Zpočátku přitom neměla jistotu, zda se může proti rozhodnutí úspěšně bránit. Zlom nastal až poté, co se začala podrobněji zabývat pravidly pro pohyb psů v Prátru. Ukázalo se, že samotná přítomnost zákazové značky ještě neznamená, že se omezení vztahuje na každou cestu v okolí.
Žena zjistila, že komunikace, po které se pohybovala, je součástí městské turistické trasy číslo 9, případně jejího přístupového propojení. Právě tyto cesty jsou podle ustanovení, na která se odvolala, ze zákazu vstupu se psy vyňaty. Ve svém podání proto upozornila na rozdíl mezi pobytem na zakázané louce a průchodem po veřejné cestě. Zdůraznila také, že se svým psem na přilehlé travnaté plochy vůbec nevstoupila. K námitce připojila plán vyznačující jednotlivé oblasti, ve kterých zákaz platí. Dokument podle její argumentace potvrzoval, že se pohybovala mimo zakázaný prostor.
Úřad nakonec celé řízení zastavil
Námitku proti rozhodnutí podala Petra G. 25. června a následovalo další několikaměsíční čekání. Když konečně obdržela odpověď vídeňského magistrátu, dozvěděla se, že správní řízení bylo zastaveno. Úřad postupoval podle příslušného ustanovení rakouského zákona o správních přestupcích a původní pokutu zrušil. Žena tak nemusela zaplatit ani část požadovaných 400 eur. Její úspěch spočíval především v tom, že dokázala doložit přesné místo, kde se během procházky nacházela. Ve zveřejněných informacích však není podrobně rozvedeno právní odůvodnění rozhodnutí, a nelze proto tvrdit, že úřad výslovně uznal pochybení zasahujících policistů.
Vídeňský Prátr není jednotnou oblastí, ve které by platila stejná pravidla pro všechny návštěvníky se psy. Rozsáhlý rekreační areál zahrnuje plochy se zákazem vstupu zvířat, vyhrazená místa pro jejich volný pohyb i veřejné komunikace. Město provozuje turistickou trasu číslo 9, která měří přibližně 13 kilometrů a prochází mimo jiné kolem obou luk spojených s popisovaným případem. V oficiálních pokynech pro městské turistické stezky Vídeň uvádí, že návštěvníci mají psy držet na vodítku a zůstávat na vyznačených cestách. Samotné vedení turistické trasy ovšem neznamená automatické povolení vstupu na všechny okolní pozemky. Rozhodující je konkrétní vymezení zákazu a případných výjimek.
Na podobné nejasnosti narazili nedávno také obyvatelé vídeňské čtvrti Floridsdorf. V tamním parku Bank Austria vyvolaly rozruch nově umístěné značky zakazující vstup se psy. Místní pejskaři se obávali, že přijdou o možnost procházet po nábřežní promenádě podél Starého Dunaje. Proti omezení vznikla dokonce petice, kterou během krátké doby podpořilo více než 500 lidí. Následné jednání místní správy s odpovědným městským odborem přineslo upřesnění pravidel. Zákaz se má vztahovat na vnitřní parkové plochy, zatímco nábřežní promenáda zůstává přístupná i návštěvníkům se psy.
Rozhodující může být přesná hranice zákazu
Oba vídeňské případy ukazují, jak důležité je rozlišovat mezi zákazem vstupu do určitého prostoru a povoleným průchodem po komunikaci, která jím prochází nebo ho lemuje. Vídeň na svých oficiálních stránkách výslovně upozorňuje, že některé parky se zákazem vstupu psů současně obsahují vyhrazené psí zóny. Návštěvníci k nim mohou využít přímou přístupovou cestu, přednostně zpevněnou. Podrobná pravidla a hranice jednotlivých prostorů lze dohledat také v městských mapách. Právě kontrola takového podkladu se Petře G. vyplatila, protože poskytla konkrétní argument proti původnímu rozhodnutí. Její případ skončil zrušením sankce, která by ji jinak stála téměř deset tisíc korun.