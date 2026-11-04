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AI klonuje hry ve velkém. Vývojáři se bouří a Claude už dostal zákaz

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Microsoft po pěti letech mění jednu z nejpoužívanějších součástí Windows 11. Nabídka po kliknutí pravým tlačítkem bude rychlejší, přehlednější a konečně si ji každý upraví podle sebe. Novinka už dorazila do první aktualizace.
AI klonuje hry ve velkém. Vývojáři se bouří a Claude už dostal zákaz

AI klonuje hry ve velkém. Vývojáři se bouří a Claude už dostal zákaz

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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