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Policie hledá muže, kterého zachytily kamery. Kvůli ochraně osobnosti

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Policisté z Olomouce vyšetřují trestný čin proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Pátrají po muži, kterého zachytily kamery. Žádají ho, aby se přihlásil. Pokud by muže někdo poznal, může volat na linku 158.
Policie hledá muže, kterého zachytily kamery. Kvůli ochraně osobnosti

Policie hledá muže, kterého zachytily kamery. Kvůli ochraně osobnosti

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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