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Uměl plavat a užíval si dovolenou: O život ho připravila nenápadná součást bazénu, kterou by jen málokdo považoval za hrozbu

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Rodina dorazila do luxusního resortu na pobřeží dopoledne a děti se nemohly dočkat vody. Bazén byl mělký, chlapec uměl plavat a kolem byli dospělí i kamarádi, se kterými si hrál. Přesto se během necelé hodiny ze slunečného rána stal den, na který jeho rodiče nikdy nezapomenou. Úřady pak celé roky tvrdily, že šlo o nešťastnou náhodu. Otec se s tím ale odmítl smířit a začal pátrat po tom, co se pod hladinou doopravdy skrývalo.
Uměl plavat a užíval si dovolenou: O život ho připravila nenápadná součást bazénu, kterou by jen málokdo považoval za hrozbu

Uměl plavat a užíval si dovolenou: O život ho připravila nenápadná součást bazénu, kterou by jen málokdo považoval za hrozbu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 06:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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