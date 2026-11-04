Uměl plavat a užíval si dovolenou: O život ho připravila nenápadná součást bazénu, kterou by jen málokdo považoval za hrozbu

Mui Ne na jihu Vietnamu je dlouhý pás pláží, palem a hotelů, kde se nad mořem honí draci kitesurfařů a večer voní grilované ryby z místních stánků. Právě sem v dubnu 2022 vyrazila na krátkou dovolenou rodina, která žila v Ho Či Minově Městě. Otec je Japonec a pracuje jako zaměstnanec firmy, matka pochází z Vietnamu. Do pětihvězdičkového resortu Centara Mirage dorazili 5. dubna dopoledne, jak tehdy popsal vietnamský deník Tuoi Tre, a děti chtěly hned do vody.
Půl hodiny smíchu v bazénu, který měl patřit dětem
Kolem desáté se chlapec s dalšími dětmi koupal v takzvané líné řece, mělkém klikatém bazénu, ve kterém voda pomalu proudí dokola. Byl hluboký zhruba metr, chlapec měřil 1,4 metru a plavat uměl, připomíná server VnExpress International. Podle japonské tiskové agentury Kjódó, jejíž zprávu otiskl deník Čúniči šinbun, mu bylo deset let, vietnamská média uvádějí jedenáct.
Asi po pětatřiceti minutách si jeden z kamarádů všiml, že se chlapec pod vodou nehýbe. Ležel přitisknutý zády k mřížce, kterou čerpadlo podvodní masáže nasávalo vodu. Člověk, který ho chtěl vytáhnout, to sám nezvládl a musel volat o pomoc. Když chlapce konečně dostali z vody, začali ho oživovat a odvezli ho do nemocnice, cestou ale zemřel.
Pitva odhalila stopy, které k obyčejnému utonutí neseděly
Soudní lékaři jako příčinu smrti uvedli utonutí. Na zádech a v pase však našli řady pravidelných čtvercových modřin, jaké vznikají, když je tělo silou přimáčknuté k předmětu s podobným vzorem. Rodina okamžitě ukázala na mřížku u dna. Japonský generální konzulát v Ho Či Minově Městě navíc diplomatickou nótou požádal vietnamské úřady, aby příčinu smrti pečlivě objasnily.
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Městská policie v Phan Thietu zahájila v květnu 2022 vyšetřování pro usmrcení z nedbalosti. Pak se ale případ začal zadrhávat. V lednu 2023 ho policisté přerušili, o tři měsíce později obnovili a v červenci téhož roku zastavili s tím, že nejde o trestný čin. Opírali se o posudek ústavu forenzních technologií v Ho Či Minově Městě, podle kterého sání nemohlo dítě s chlapcovou postavou k mřížce přitáhnout. Jeho smrt tak v úředních papírech skončila jako nehoda při koupání.
Otec se s verdiktem o nešťastné náhodě nesmířil
Rodina se závěrem nesouhlasila a dál opakovala, že zdatný plavec v metru vody jen tak neutone. Případ se v únoru 2024 znovu otevřel a převzala ho krajská policie. V dubnu téhož roku přišel zvrat, když Národní ústav kriminalistiky v Ho Či Minově Městě vydal nový posudek, který tvrdil opak toho prvního. Podle něj mohl sací systém dítě o výšce 1,4 metru a váze 39 kilogramů přitáhnout ke stěně tak silně, že by se samo nevyprostilo, i kdyby dobře plavalo.
Na začátku roku 2025 se do případu vložilo ministerstvo stavebnictví. Jeho znalci našli chyby v návrhu, stavbě i provozu čerpadel, sání a výtoku masážní vody, uvádí zářijová zpráva VnExpressu. Vyšetřování se potom ještě jednou na zhruba půl roku zastavilo, protože úřady čekaly na další výsledky. Dne 27. června 2026 dala krajská policie rodině vědět, že ho obnovuje, tentokrát kvůli porušení stavebních předpisů s vážnými následky, napsal vietnamský ekonomický server CafeF.
Mřížka, kterou před spuštěním bazénu nikdo nevyzkoušel
Konec října přinesl první jasnou odpověď. Policie v provincii Lam Dong, pod kterou Mui Ne po sloučení provincií nově patří, uzavřela vyšetřování a navrhla obžalovat pětašedesátiletého Nguyen Quoc Quana, ředitele firmy Quoc Khang. Podle vyšetřovatelů sám nakreslil technický návrh bazénových rozvodů, přestože jeho firma k tomu neměla potřebné oprávnění, píše VnExpress.
Na sacích otvorech měly být původně kryty od amerického výrobce Hayward. K už položeným trubkám ale nepasovaly, a tak se zúčastnění dohodli na obyčejných čtvercových plastových mřížkách. Obviněný ředitel podle vyšetřovatelů navrhl jejich vzor upravit a přidat do mřížky další oka, aniž by znal bezpečnostní normy pro sání v bazénech. Firma pak vyrobila prototyp, vyzkoušela, jestli sedí, a mřížky začala vyrábět ve velkém.
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Znalci stavebního kontrolního centra CDMI, které spadá pod ministerstvo stavebnictví, v dokumentu z 29. září došli k jednoznačnému závěru. Sací a výtokové otvory nesplňovaly požadavky, které mají zabránit přisátí člověka, a systém před spuštěním na tohle riziko nikdo nevyzkoušel, ačkoli to normy uvedené v projektu vyžadovaly. Právě toto porušení je podle nich přímou a hlavní příčinou chlapcovy smrti. Kdyby otvory odpovídaly předpisům, k neštěstí by podle znalců vůbec nedošlo.
Ze všech firem kolem bazénu má před soud zatím jít jediný člověk
U developera resortu, správce projektu, stavebního dozoru ani hlavního dodavatele vyšetřovatelé důvody pro trestní stíhání nenašli. Spis teď leží na krajské prokuratuře, která rozhodne, jestli případ pošle k soudu. Otec se podle agentury Kjódó pozastavil nad tím, že vyšetřování skončilo u jediného subdodavatele.
Na dovolené málokdo přemýšlí, co se skrývá za nenápadnou mřížkou ve stěně bazénu. Pro rodinu z Ho Či Minova Města se z kusu plastu stala otázka, kvůli které musela čtyři a půl roku přesvědčovat úřady, že smrt jejich syna nebyla jen smůla. Odpověď konečně přišla. Jestli za ni někdo opravdu ponese odpovědnost, ukáže až soud.
Zdroje: VnExpress International, Kjódó / Čúniči šinbun, Tuoi Tre News, CafeF, VnExpress International (2024)