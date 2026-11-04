Jak oloupat vařené brambory v pár vteřinách a bez popálených prstů. Trik, co jediný funguje

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Hlízy, které kdysi zachránily Evropu před hladomorem, dnes mnozí označují za pouhou hromadu prázdných sacharidů. Proteinové a redukční diety je vyškrtávají z jídelníčku s tvrzením, že vedou k přibírání na váze. Jenže skutečný problém nespočívá v bramborách samotných.
Za tloustnutí mohou až způsoby přípravy – smažené hranolky z fritézy, tučné brambůrky nebo utopení v majonézovém dresinku. Čistá brambora je přitom mimořádně hodnotná a lehká surovina, která si zaslouží mnohem lepší pověst.
Poklad z Jižní Ameriky plný živin
V hlízách, které se do Evropy dostaly z Jižní Ameriky, najdete významný zdroj draslíku – minerálu klíčového pro regulaci krevního tlaku. Dále obsahují železo, fosfor, zinek, vitamíny skupiny B a velké množství vlákniny.
Zcela zásadní roli hraje také vitamín C. Právě pravidelný přísun brambor v minulosti spolehlivě zachránil zaoceánské námořníky před nebezpečnými kurdějemi. Aby však všechny tyto cenné látky mohly lidskému tělu prospět, je nutné hlízy správně tepelně zpracovat.
Syrové brambory způsobují především zažívací potíže kvůli nestravitelnému škrobu, proto je nezbytné je vždy uvařit doměkka. Způsob vaření má přitom přímý vliv na to, kolik živin v jídle nakonec zůstane.
Nejzdravější způsob vaření
Když brambory předem oloupete a nakrájíte na malé kousky, většina prospěšných látek se zbytečně vyplaví do vroucí vody. Tu pak vylijete do dřezu a s ní i cenné vitamíny.
Zdaleka nejzdravější metodou zůstává vaření celých brambor ve slupce. Slupka funguje jako přirozený ochranný obal, díky kterému si hlíza udrží maximum vitamínů i minerálních látek. Pro ještě rovnoměrnější prohřátí je vhodné vkládat brambory do studené vody a teprve pak přivést k varu.
U mladých a čerstvých brambor je situace ještě jednodušší. Pokud mají jemnou a čistou slupku, nemusíte ji vůbec odstraňovat. Právě ve slupce mladých brambor je více minerálů a vlákniny než v samotném vnitřku plodu.
Existuje však jedno přísné pravidlo: nikdy nejezte nazelenalé slupky ani zelené části brambor. Zelená barva varuje před vysokou koncentrací toxického solaninu, který může vyvolat nepříjemné zažívací potíže i vážnější otravu.
Kdy se loupání nevyhnete
Pokud připravujete bramborový salát, těsto na knedlíky nebo jemnou kaši, loupání se zkrátka nevyhnete. Právě tady většina kuchařů naráží na nepříjemnou komplikaci.
Loupání vroucích brambor nožem bývá zdlouhavé, kousky se rozpadají a prsty trpí pod náporem horka. Přitom existuje naprosto spolehlivý trik, se kterým zvládnete celý proces za pár vteřin a bez jediného popálení.
Geniální trik na bleskové loupání
Tajemství spočívá v jednoduchém kroku ještě předtím, než hrnec postavíte na plotnu:
Vezměte omytou syrovou bramboru a ostrým nožem po celém obvodu nařízněte slupku. Stačí jemný řez kolem dokola, jako byste chtěli hlízu opásat. Dejte pozor, abyste zbytečně neřezali hluboko do dužiny.
Takto připravené hlízy vložte do studené vody a přiveďte k varu. Menším kouskům stačí přibližně patnáct minut varu, u větších hlíz čas přizpůsobte tak, aby byly měkké skrz naskrz.
Jakmile jsou uvařené, slijte horkou vodu a hlízy ihned krátce zchlaďte v hrnci se studenou vodou. Pro ještě výraznější teplotní šok přidejte do vody kostky ledu. Právě tento teplotní šok oddělí pletivo slupky od uvařeného vnitřku.
Nyní stačí bramboru vzít do rukou a oběma palci slupku jednoduše stáhnout od středového řezu ke špičkám. Slupka sklouzne hladce a čistě ve dvou polovinách, podobně jako když svlékáte kabát.
Výsledkem jsou dokonale hladké a čisté brambory připravené k dalšímu zpracování, aniž byste ztráceli nervy nebo si pálili bříška prstů.
Bramborový salát nejen o Vánocích
Takto bleskově připravené brambory se skvěle hodí na bramborový salát, který si většina rodin dopřává pouze o vánočních svátcích ve velmi těžké, majonézové podobě. Byla by však škoda omezovat se pouze na prosincové svátky a hutné receptury.
Salát se dá připravit na desítky lehkých a svěžích způsobů po celý rok. Místo těžké majonézy můžete základ dresinku postavit na bílém jogurtu nebo jemné zakysané smetaně.
Klasickou naloženou zeleninu lze vyměnit za křupavé plátky ředkviček, které dodají jídlu barvu, říz i čerstvou texturu.
Pokud hledáte ještě lehčí přílohu k pečenému masu či rybě, vyzkoušejte vídeňský styl, kterému se v Rakousku tradičně říká Erdäpfelsalat: ještě teplé nakrájené brambory promíchejte s jemně nasekanou cibulí a svěží zálivkou z kvalitního vinného octa, trochy vývaru a oleje.
Získáte tak moderní, nutričně bohatou přílohu plnou chuti, která nezatíží trávení a dokonale využije všechny přednosti této tradiční plodiny.
Zdroje článku: fresh.iprima.cz, toprecepty.cz, apetitonline.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský