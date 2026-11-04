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Jak oloupat vařené brambory v pár vteřinách a bez popálených prstů. Trik, co jediný funguje

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Dennívýzva
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Loupání horkých brambor patří mezi nejotravnější kuchyňské činnosti. Existuje však jednoduchý trik, který celý proces změní v hračku.
Jak oloupat vařené brambory v pár vteřinách a bez popálených prstů. Trik, co jediný funguje

Jak oloupat vařené brambory v pár vteřinách a bez popálených prstů. Trik, co jediný funguje

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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