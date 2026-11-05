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Slavii nestačil ani hrdina Ayaosi, který zářil vedle hvězd Arsenalu. Známkování odhalilo, kdo selhal v klíčových momentech

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Slavia podlehla Arsenalu 1:2, přesto z večera vzešel jeden vítěz. Emmanuel Ayaosi se podle známkování Sportu a iSportu vyrovnal hvězdám z Londýna.
Slavii nestačil ani hrdina Ayaosi, který zářil vedle hvězd Arsenalu. Známkování odhalilo, kdo selhal v klíčových momentech

Slavii nestačil ani hrdina Ayaosi, který zářil vedle hvězd Arsenalu. Známkování odhalilo, kdo selhal v klíčových momentech

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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