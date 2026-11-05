Slavii nestačil ani hrdina Ayaosi, který zářil vedle hvězd Arsenalu. Známkování odhalilo, kdo selhal v klíčových momentech

Středeční večer 4. listopadu ve Fortuna Areně měl dvě tváře. V první půli Arsenal přehrával Slavii tak, jak se od jednoho z favoritů Ligy mistrů čeká, a do kabin odcházel s vedením 2:0. Po přestávce ale Eden hučel, hosté se zatahovali před vlastní vápno a domácí sahali po bodu, který jim nakonec unikl. Uprostřed toho všeho stál Ayaosi. Gól nedal, ten patřil v závěru Wiktoru Nowakovi. Přesto ho známkování deníku Sport a webu iSport vytáhlo jako hráče, který se vyrovnal hvězdám Arsenalu. Na druhé straně stejného hodnocení stojí jména, od nichž Slavia čekala víc.
Proti komu zářil
Arsenal do Prahy nepřivezl rezervu. V základní sestavě nastoupili brankář David Raya, stoper Gabriel Magalhães, záložníci Declan Rice a Mikel Merino, v ofenzivě Eberechi Eze s Noni Maduekem a na hrotu Viktor Gyökeres. Byla to sestava za stovky milionů eur, která v ročníku 2026/27 Ligy mistrů dosud neprohrála.
Ayaosi proti ní odehrál zhruba 70 minut a nejvýrazněji se ukázal po pauze. Vybojoval faul těsně před šestnáctkou, z něhož Slavia kopala standardku. V 57. minutě se dostal do zakončení z dobré pozice a hráči Arsenalu jeho střelu museli zblokovat. Nejsou to momenty, které se dostanou do sestřihů. Pro tým, který potřeboval někoho, kdo se nezalekne Riceova presinku a nebojí se jít jeden na jednoho, ale znamenaly hodně.
Podle nás právě tady leží hodnota jeho výkonu. Slavia proti evropské elitě často narážela na to, že jednotlivci nestačili tempu. Ayaosi ukázal, že tým má hráče, který na tuhle úroveň dosáhne.
Kde se zápas lámal
Rozhodlo se už v první půli a začalo to nepříjemně brzy. V 9. minutě Gyökeres udržel na zádech Davida Zimu, otočil se a poslal do šance Maduekeho. Ten zakončil a bylo 0:1. Známkování přitom u Zimy mluví o úrovni Ligy mistrů. Souboj, ze kterého padl úvodní gól, ale ukázal, jak tenká je hranice mezi solidním výkonem a chybou, za kterou se proti takovému soupeři platí okamžitě.
Ve 38. minutě švédský útočník zvýšil sám. Po kombinaci s Merinem si našel míč ve vápně a z úhlu se trefil k tyči. Gyökeres tak měl po půli gól i asistenci a byl hráčem, na kterého domácí obrana nenašla odpověď.
Nejostřeji se hodnotitelé opřeli do Mubaraka Suleimana, podle nich hrál „za očekáváním“. Trenér Jindřich Trpišovský žádného viníka nejmenoval. Mluvil o špatné organizaci, o problémech s rotacemi Arsenalu a o tom, že jeho tým v první půli špatně dostupoval soupeře na křídlech. Selhání tedy bylo kolektivní. Stálo ale dva góly.
Druhá půle, která chtěla bod
Po přestávce se Slavia proměnila. Trpišovský změnil rozestavení, přidal agresivnější presink a vědomě riskoval. „Ve druhém poločase jsme to riskli, bod byl blízko,“ řekl po zápase iSportu. Kapitán Tomáš Holeš podle iDNES mluvil o jednom z nejlepších poločasů Slavie v evropských pohárech.
Server Sky Sports popsal, jak Arsenal musel přežít nápor. Gabriel odvracel míč z brankové čáry. Raya vyrazil hlavičku Kubiaka na tyč a podle Trpišovského mu tím „famózním zákrokem“ sebral gól. Teprve v 90. minutě Nowak po centru střídajícího Davida Juráska snížil. V nastavení měl vyrovnání na hlavě Chaloupek, míč ale šel mimo.
„Když je to 1:2 a máte tři situace ve vápně, může se stát cokoliv,“ shrnul trenér. Má pravdu. Jenže proti Arsenalu nestačí šance mít, je potřeba je proměnit. Přesnost v obou vápnech zápas rozhodla jasněji než jakákoli statistika držení míče.
Co prohra znamená v tabulce
Výsledek se Slavii tvrdě promítl i do čísel. Podle Opty vyrovnala nejdelší sérii bez výhry v historii Poháru mistrů evropských zemí a Ligy mistrů. Má za sebou 23 zápasů bez vítězství, stejně jako dříve AEK Atény a FCSB.
Po čtyřech kolech ligové fáze je Slavia 34. z 36 týmů s jediným bodem a skóre 5:9. Předtím prohrála s Lensem 2:3 a na hřišti Sabahu 0:2, bod uhrála remízou 2:2 u Fenerbahçe. Arsenal se naopak posunul na třetí místo s deseti body.
Podle pravidel UEFA pro ligovou fázi postupuje prvních osm týmů přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě hrají play-off a zbytek končí. Ztráta na 24. příčku činí zhruba tři body, ve hře zbývají čtyři zápasy. Klíčový bude domácí duel s Villarrealem, který je v tabulce také nízko.
Nejbližší program Slavie podle oficiálního webu klubu:
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výkop
|8. 11. 2026
|Slavia vs. Artis Brno
|Chance Liga
|15:00
|21. 11. 2026
|Olomouc vs. Slavia
|Chance Liga
|15:00
|25. 11. 2026
|Slavia vs. Villarreal
|Liga mistrů
|18:45
|29. 11. 2026
|Slavia vs. Baník Ostrava
|Chance Liga
|13:00
|4. 12. 2026
|Pardubice vs. Slavia
|Chance Liga
|18:00
|8. 12. 2026
|Bayern Mnichov vs. Slavia
|Liga mistrů
|21:00
Trpišovský tvrdí, že jeho Slavia je dopředu nebezpečnější než loni. Má víc vstupů do šestnáctky, rychlost a hráče schopné projít driblinkem. Ayaosi je toho nejlepším důkazem. Pokud se k tomu ale v pohárech nepřidá chladná hlava při zakončení a soustředěná první půle, zůstanou výkony jako ten proti Arsenalu jen dalším hezkým poločasem do sbírky. Proti Villarrealu už morální vítězství stačit nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle