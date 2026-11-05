Jiřina Bohdalová bojuje o obraz za miliony už deset let. Soud jí ho nechce vrátit, její reakce mluví za vše: „Já se nedám"

Jiřina Bohdalová před odvolacím senátem, kde stanula kvůli zabavenému obrazu, řekla jedinou větu, která shrnula deset let čekání:
„Já nepotřebuji mluvit, já potřebuji jen ten obraz.“ VIPŽivot zaznamenal, že na chodbě pak pro média dodala: „Já se nedám.“ Nebyla to procesní výhrůžka. Spíš stoický vzdor ženy, která ví, kolik času jí zbývá, a odmítá ho trávit čekáním na to, až justice dořeší dekádu trvající kauzu. Příběh sporného plátna připisovaného Emilu Fillovi je totiž zároveň příběhem systému, v němž i poškozená strana může zůstat bez majetku i bez pravomocně vymahatelných peněz, přestože prvoinstanční soud už viníky označil. Obraz za miliony
Za dílo nazvané „Zátiší s dýmkou a hrozny“ Bohdalová svého času zaplatila 1,95 milionu korun. Obraz podle
iROZHLASu si pořídila prostřednictvím bývalého bankéře Radka Pokludy. Podle policie šlo o padělek. V posudku, které v dřívější fázi vyhotovila znalkyně Marie Pospíšilová, se uvádí částka 3,5 milionu. Ale škoda, kterou Krajský soud v Praze přiznal Bohdalové v nepravomocném rozsudku z 25. října 2024 byla vyčíslena na 1,5 milionu. Pro aktuální trestní větev je nejpevnější právě ta poslední částka. Jenže ani tu si herečka zatím nemůže nárokovat, rozsudek dosud nenabyl právní moci.
Logika justice zní na první pohled absurdně: Bohdalová je poškozená, soud prvního stupně obžalované odsoudil, a přesto jí stát drží majetek. Důvody potvrdil Ústavní soud ve svém
usnesení z listopadu 2025. Za prvé, trestní věc není pravomocně skončená. Obraz může být ještě podroben dalšímu dokazování v odvolacím řízení, které právě běží u Vrchního soudu v Praze. Za druhé, ve hře zůstávají takzvaná ochranná opatření: soud může rozhodnout, že falzifikát nesmí zpět do oběhu jako originál, a k tomu ho potřebuje mít fyzicky k dispozici. Bohdalová v ústavní stížnosti namítala, že jde o nepřiměřený zásah do jejích majetkových práv. Podle soudu je ale zásah stále ještě proporcionální vzhledem k závažnosti stíhané trestné činnosti. Deset let v pěti bodech
Chronologie případu ukazuje, proč se justice točí v kruhu:
2016 – Bohdalová vydává policii tři obrazy k expertize. 2017 – Padá obžaloba na Jaroslava Fröhlicha, Evu Fröhlichovou a Milana Trokana za prodej padělků jako originálů v rámci organizované skupiny. Srpen 2019 – Krajský soud v Praze poprvé odsuzuje všechny tři obžalované. Září 2021 – Vrchní soud rozsudek ruší a nařizuje doplnit dokazování revizním znaleckým ústavem. Následují roky dalších posudků a desítky jednacích dnů. Říjen 2024 – Krajský soud odsuzuje znovu. Fröhlich dostává 6,5 roku a desetimilionový peněžitý trest, Fröhlichová pět let, Trokan šest let. Rozsudek má 291 stran. Všichni se odvolávají.
Dva ze tří původně zabavených obrazů Bohdalová dostala zpět už v roce 2018, u nich se neprokázala vazba na obžalované.
Sporný „Filla“ zůstal uvnitř trestní větve jako klíčový důkaz. A tam je dodnes. Průtahy přitom nejsou jen subjektivní pocit herečky. Veřejný ochránce práv potvrdil konkrétní pochybení: soudkyně téměř jedenáct měsíců neurgovala dva znalecké posudky. Místopředseda krajského soudu průtah uznal. Zdroj fotografie: Nextfoto Co říká Bohdalová, a co tím myslí
Tři výroky z jednoho dne vykreslují rozpětí mezi odhodláním a únavou. Senátu řekla ono strohé:
„Já nepotřebuji mluvit, já potřebuji jen ten obraz.“ A pro web eXtra se pak rozpovídala obšírněji. „prohlásila s tím, že i kdyby obraz byl padělek, je to prostě její majetek a ona se dovolává spravedlnosti. A připojila i větu, která celý komplikovaný spor zjednodušuje na osobní rovinu: „ Deset let je deset let. Klika je, že jsem se toho dožila,“ Jak se říká, nohu za krk už si nedám. V tomhletom věku se už smířím se vším. Já jsem prostě ráda na světě, a jestli mi někdo nebo něco chce pokazit ten zbytek, tak já se nedám,“ podotkla.
Nejsilnější paradox celého případu je prostý. Bohdalová je poškozená. Soud prvního stupně obžalované uznal vinnými, dokonce dvakrát, a podruhé navzdory návrhu státního zástupce na zproštění. Přiznal jí náhradu škody 1,5 milionu korun. A přesto
nemá v ruce ani obraz, ani pravomocně vymahatelné peníze. Taky existuje i možnost, že soud nařídí ochranné opatření proti opětovnému uvedení falzifikátu do oběhu. Nejbližší šance na posun je právě teď: odvolací blok Vrchního soudu běží do 5. listopadu. Ani případný rozsudek ale nemusí být tečkou, obě strany mohou sáhnout po mimořádných opravných prostředcích.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová