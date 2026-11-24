Foto: Autobus najel před vlak, ten ho smetl, tři zranění
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Nehoda vlaku a autobusu v Ohnišťanech na Královéhradecku. Foto: HZS Královéhradeckého kraje
Článek byl publikován 24.11.2026 08:36
Nepříjemná nehoda se stala dnes odpoledne ve Štiptoni u Nových Hradů v jižních Čechách. Řidič dodávky tam...
Tragická nehoda zastavila dnes kolem 11. hodiny dopoledne provoz na silnici I/50 v Bučovicích na Brněnsku....
Komplikovaný zásah nyní provádějí hasiči na silnici 237 u Lužné na Rakovnicku. Převrátila se tam cisterna...
Tragickou nehodu vyšetřuje od nedělního odpoledne Drážní inspekce v Prostějově. V neděli odpoledne tam...
ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.Všechny články tohoto autora →