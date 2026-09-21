Zběsilé honičky se dvěma zdrogovanými řidiči. Na svědomí toho měli ještě vícePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zběsilé honičky se dvěma zdrogovanými řidiči. Na svědomí toho měli ještě více
O krok blíže k dokončení je nově vznikající muzeum osvobození na Klatovské třídě v Plzni. Aktuálně tam...
Na nechvalně známé křižovatce smrti na silnici I/20 u Seče na jižním Plzeňsku se v pondělí odpoledne...
Nenápadný sad ukrývá 600 starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Genový sad Tachov letos slaví 20 let od...
Na silnici III/1849 - I/22 u Slavíkovic na Klatovsku odstartovaly v pondělí stavební práce. Opravou projde...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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