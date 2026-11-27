Večer zmáčknete na ovladači červené tlačítko, obrazovka zhasne a v tmavém obýváku zůstane svítit jen malá kontrolka. Televize vypadá vypnutá, přesto dál bere proud. Stejně tiše čeká set-top box pod ní, tiskárna v pracovně i nabíječka v kuchyni. Za rok se z toho nasbírá víc, než by člověk čekal.
Svítící kontrolka znamená pohotovost
Funkce z nadpisu se jmenuje pohotovostní režim, anglicky standby. Přístroj v něm nedělá svou hlavní práci, ale dál napájí třeba přijímač pro ovladač, displej nebo kontrolku. Na nulu spotřeba klesne až po vytažení ze zásuvky nebo vypínačem, který přeruší napájení.
Takových přístrojů má prakticky každá domácnost celou řadu. Podle odhadu Evropské komise jich v roce 2020 připadalo na domácnost v EU průměrně 18. Prozradí je svítící dioda nebo displej s hodinami, nabíjecí kolébka, černá krabička adaptéru na kabelu nebo prostě to, že je zapínáte ovladačem.
Přečtěte si také: Šetrní Češi si za elektřinu mohou připlatit: ERÚ chce vyšší platbu za jistič, spočítali jsme až 1 500 Kč ročně Přístroj, který doma čeká v pohotovosti, prozradí svítící dioda, displej nebo krabička adaptéru na kabelu. Ilustrační foto. Zdroj: Babak Eshaghian / Unsplash.
Nově prodávané spotřebiče a elektronika mají podle nařízení EU od 9. 5. 2025 v pohotovosti strop 0,5 W, s displejem 0,8 W. Na elektroniku, kterou už doma máte, se pravidla nevztahují.
Kolik za čekání zaplatíte
Kolik elektřiny padne na čekání, změřili ve zhruba 1 300 domácnostech EU. Podle příručky Střediska pro efektivní využívání energie SEVEn z roku 2010 si čekající přístroje vzaly průměrně asi 169 kWh za rok, což odpovídalo zhruba 6 % elektřiny, kterou domácnost celkem spotřebovala. Průměrná cena elektřiny pro české domácnosti byla podle Eurostatu v 1. pololetí 2026 asi 7 Kč za kWh včetně všech daní a poplatků.
Když obě čísla vynásobíte, vyjde podle našeho modelového výpočtu při cenách z 1. pololetí 2026 zhruba 1 200 Kč ročně za přístroje, které jen čekají. Skutečná částka záleží na počtu přístrojů i na tom, kolik za kWh platíte. Cena se liší podle distribuční sazby, místa i produktu dodavatele a od léta 2026 navíc dodavatelé podle médií ceníky zdražovali.
Přečtěte si také: Přitápíte elektřinou? Pozor, přímotop 2 hodiny denně vás za zimu může stát až 2 400 Kč navíc Rychlý start je drahé pohodlí
Mnohem víc než běžná pohotovost spotřebuje televizor, který má zapnutý rychlý start. Výrobci tuto volbu nazývají různě, třeba quick start nebo instant režim. Televize se ve skutečnosti nevypne, jen přestane svítit. Uvnitř zůstává nastartovaná jako počítač se zhasnutým monitorem. Podle údajů výrobců z roku 2011 pak televizor v pohotovosti bral asi 15 až 20 W, zatímco běžná pohotovost má desetiny wattu.
Televize pak naskočí hned a nečekáte desítky sekund na start systému. „Lidé jsou ale netrpěliví, a proto používají takzvaný instant režim pro rychlý start,“ uvedl pro Lupa.cz Vladimír Janíček z Katedry mikroelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
V našem modelovém výpočtu při cenách z 1. pololetí 2026 je televizor v pohotovosti 19 hodin denně. Rychlý start tak z jediného přístroje udělá položku, která se blíží odhadu za celou průměrnou domácnost.
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Nastavení televizoru Příkon v pohotovosti Kolik přidá za rok běžná pohotovost 0,5 W asi 25 Kč rychlý start 20 W skoro 1 000 Kč Chytré probouzení a levné boxy
Laboratorní test americké organizace NRDC z března 2021 prověřil 10 televizorů. Zapnuté chytré probouzení, třeba hlasem nebo sdílením z mobilu, zvedlo u části modelů roční spotřebu až o 75 %. Šlo o přístroje z amerického trhu a výsledky jednotlivých značek najdete ve zdrojích pod článkem.
Ani levný set-top box na tom podle Janíčka není o moc lépe. Když ho vypnete ovladačem, uvnitř se ve skutečnosti skoro nic nezastaví, a box tak podle něj odebírá podobně jako při sledování.
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Rychlý start hledejte v nastavení televizoru. U části modelů ho uživatel musí sám zapnout, jiné ho vyžadují pro chytré funkce. Po jeho vypnutí televize naběhne o pár sekund až o desítky sekund později.
Nejjednodušší je zapojit televizi i všechno kolem ní do jedné zásuvkové lišty s vypínačem a před spaním ji vypnout. Kdo na to nechce myslet, sáhne po liště master-slave. Ta pozná, že jste vypnuli hlavní přístroj, a sama odpojí i to, co je k němu zapojené. Kolik který přístroj skutečně bere, prozradí měřič spotřeby zapojený do zásuvky.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/6911-uzivatelska-prirucka-o-pohotovostni-spotrebe-elektriny-domacich-spotrebicu, https://www.lupa.cz/clanky/vite-kolik-elektriny-vam-spolyka-vypnuty-televizor/, https://www.nrdc.org/bio/noah-horowitz/your-smart-tv-may-have-insomnia-and-guzzle-power-when, https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/standby-networked-standby-and-mode_en, https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/nrg_pc_204?geo=CZ¤cy=NAC&tax=I_TAX&nrg_cons=KWH2500-4999&unit=KWH&sinceTimePeriod=2025-S1, https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/nrg_pc_204?geo=CZ¤cy=EUR&tax=I_TAX&nrg_cons=KWH2500-4999&unit=KWH&sinceTimePeriod=2025-S1, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/317788, https://www.euenergyprices.eu/en/electricity/cz, https://energozrouti.cz/clanek/v-eu-vstoupila-v-platnost-nova-pravidla-pro-spotrebice-domacnosti-diky-nim-usetri-za-elektrinu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32023R0826, https://www.lupa.cz/clanky/vypnout-nestaci-elektronika-muze-v-pohotovostnim-rezimu-celkove-spotrebovat-i-vic-nez-behem-provozu/
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