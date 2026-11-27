Štědrý večer, pod stromkem šustí papír z rozbalených dárků a babička podává vnukovi bílou obálku. Pak napjatě sleduje jeho tvář. Zaraduje se, nebo jen zdvořile poděkuje a obálku odloží? Tahle chvíle se o Vánocích opakuje v mnoha rodinách a prarodiče při ní každý rok znovu znejistí.
Proč starší dárci sahají po obálce
Mnoho babiček a dědečků se do výběru dárku pouštět nechce. Netuší, co vnoučata zrovna baví, a bojí se, že nevhodnou věcí obdarovaného zklamou. S penězi si každý koupí, co opravdu chce, a dárce má klid.
Podle průzkumu společnosti ESET a agentury Median z přelomu listopadu a prosince 2025 dává blízkým peníze 51 % lidí ve věku 65 let a víc. Mladší ročníky častěji volí věc k rozbalení a věcný dárek dává celkově 85 % lidí.
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Letošní průzkum OVB Allfinanz z listopadu 2026 ukazuje podobný obraz. Peníze nebo poukaz daruje 34 % lidí mezi 54 a 65 lety, což je nejvíc ze všech věkových skupin.
Kolik v obálce obvykle bývá
Kolik peněz v obálkách skutečně bylo, zjišťovala Air Bank u Vánoc 2019 a výsledky zveřejnila v lednu 2020. Průzkum se týkal všech obdarovaných, nejen vnoučat. Nejčastěji v obálce bylo 1 000 až 2 000 Kč a průměr vyšel na 3 300 Kč. Pětitisícovou obálku našlo pod stromečkem zhruba 16 % dotázaných, taková částka se tedy objevuje, ale patří k těm vyšším.
Kolik do obálky dát, za vás nikdo nerozhodne. Jinak vypadá rozpočet babičky s malým důchodem, jinak rodina, kde se odjakživa dávají velké dary, a jinak dárek pro dospívajícího než pro prvňáčka. Než obálku zalepíte, zeptejte se rodičů vnoučete, kolik dávají ostatní příbuzní. Nikdo pak nebude zahanbený a sourozenci nedostanou každý jinou sumu.
Přečtěte si také: Přitápíte elektřinou? Pozor, přímotop 2 hodiny denně vás za zimu může stát až 2 400 Kč navíc Kolik do vánoční obálky vložit, záleží na rozpočtu dárce i na tom, co je v rodině zvykem. Ilustrační foto. Zdroj: Kaboompics / Pexels.
Tentýž průzkum se ptal, co lidé s penězi z obálky zamýšlejí:
21 % je přidá k vlastním penězům a koupí si dražší věc, 13 % je uloží na dlouhodobé spoření, 13 % je utratí ve výprodejích, asi 20 % je utratí běžným způsobem, zhruba pětina zatím neví, co s nimi udělá. Malé dítě chce hlavně rozbalovat
Víc než věk rozhoduje, jestli dítě ví, co si za peníze koupí. Kdo ještě nepočítá drobné, z bankovky velkou radost mít nebude. Těší ho balíček, který může roztrhat, a věc, se kterou si hned hraje, třeba stavebnice nebo pastelky.
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Kdo si už odkládá do kasičky na knížku, na kterou se dlouho těší, obálku ocení, zvlášť když mu dospělí poradí, jak s penězi naložit. Teenager s jasnou představou, za co peníze utratí, si pak výběr nejraději obstará sám.
Podobně to vidí Martin Smrž, CEO organizace Junior Achievement. Dítěti, které o penězích nemá představu, podle něj udělá větší radost věc. Obálka se hodí ve chvíli, kdy dítě umí šetřit a pozná rozdíl mezi tím, co potřebuje, a tím, co by si jen přálo.
Komu obálka udělá radost
Psycholog vidí jako vděčné příjemce obálky hlavně dospívající. „Dospívající je uvítají od tatínka, zejména pokud maminka nadělí ‚měkké‘ dárky,“ uvedl pro iDnes.cz klinický psycholog Jan Kulhánek.
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Měkkými dárky se myslí oblečení, doplňky nebo vybavení domácnosti. Podle průzkumu OVB Allfinanz z listopadu 2026 si je jako hlavní dárek přeje méně než 5 % lidí, ale kupuje je 24 % dárců.
Kulhánek dodává, že hotovost od rodičů potěší i mladý pár, který šetří na byt nebo na dovolenou. Odpovídá to letošním datům OVB: peníze si nejvíc přejí lidé do 35 let a ve skupině od 18 do 26 let je chce 38 %.
Proč obálka někdy zklame
Peníze vzbuzují rozporuplné pocity. V průzkumu Behavio Labs a Slevomatu z prosince 2023 by hotovost ocenilo 67 % lidí, a přesto patřila k nejčastěji jmenovaným nejhorším dárkům. Psycholožka Kateřina Brikciová upozorňuje, že peněžní dar může připomenout finanční starosti rodiny. Podle průzkumu Provident Financial z roku 2021 se navíc víc než polovina lidí z peněz nebo poukázek moc neraduje.
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Pomáhá mluvit o dárku dopředu. Průzkum Behavio Labs a Slevomatu z roku 2023 ukázal, že 56 % lidí se chce na dárku předem domluvit.
Obálka působí osobněji, když k ní přibalíte drobnost k rozbalení. Stačí čokoládová figurka, malá knížka nebo ručně psané přání, ve kterém vnoučeti napíšete, na co mu peníze přejete.
Zdroje: https://www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskove-zpravy/stastne-a-nostalgicke-chytre-telefony-na-svatky-odkladame-a-preferujeme-fyzicke-darky/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/temer-tri-ctvrtiny-cechu-by-si-na-vanocni-darky-nepujcily/2904076, https://www.e15.cz/domaci/pruzkum-sedm-z-deseti-cechu-dostava-pod-stromecek-penize-1257419, https://www.penize.cz/pujcky/411970-polovina-cechu-nasla-pod-stromeckem-obalku-s-penezi-jak-s-nimi-nalozi, https://cnn.iprima.cz/pozor-na-mekke-darky-varuje-pruzkum-lide-nejvice-oceni-ty-rucne-vyrobene-penize-ci-zazitky-421095, https://www.denik.cz/ekonomika/penize-pod-stromeckem-le20111115.html, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2134786, https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/Cenu-guvernera-CNB-ziskal-Martin-Smrz, https://energozrouti.cz/clanek/deti-dostavaji-k-vanocum-misto-darku-tisice-korun
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