Kdo se snaží podle reklam poznat, kdy vyrazit na nákupy, snadno ztratí přehled. Z jediného dne se staly týdny nabídek, někde celý černý listopad. Také Česká obchodní inspekce upozorňuje, že obchodníci představují slevové nabídky dlouho před samotným Black Friday.
Původní datum se přitom řídí jednoduchým pravidlem. Black Friday následuje po americkém Dni díkůvzdání, který připadá na čtvrtý listopadový čtvrtek. Letos tedy na pátek 27. listopadu. Začátek reklamních kampaní na tom nic nemění.
Černý den pro policisty
Kořeny názvu nákupního Black Friday vedou do americké Filadelfie. V polovině minulého století tam den po Dni díkůvzdání přiváděl do ulic davy nakupujících a návštěvníků, kteří přijížděli také na sobotní zápas amerického fotbalu mezi týmy armády a námořnictva.
Pro policisty to znamenalo přeplněné ulice, náročné směny a další problémy. Právě s tímto ruchem se spojilo označení Black Friday, tedy černý pátek.
Obchodníkům se nelichotivý název příliš nezamlouval. Pokoušeli se prosadit příjemněji znějící „Big Friday“, velký pátek. Neuspěli. Černý pátek přežil a postupně se rozšířil i mimo město, jak dokládá rozbor dobových novin, který lingvista Mark Liberman zveřejnil na odborném blogu Language Log.
Později se ujalo jiné, pro obchodníky přívětivější vysvětlení: po měsících červených čísel se díky předvánočním nákupům konečně dostávají do černých, tedy do zisku. Podle přehledu amerického veřejnoprávního média GBH jde ale o pozdější vysvětlení, ne o skutečný původ názvu.
Pátek se protáhl na sezonu
Pod stejným názvem tak dnes zákazník potkává tradiční den v kalendáři i obchodní kampaně, jejichž délku určují jednotliví prodejci. Listopadové akce začínají s předstihem a přesahují samotný pátek.
„Black Friday se z jednoho dne proměnil v celou sezónu,“ říká v tiskové zprávě Andy Werner, šéf datového oddělení Heureka Group.
Analýza cen tohoto srovnávače navíc ukazuje, že čekat právě na pátek nemusí být nejlepší nákupní volba. V roce 2025 se nejnižší ceny objevovaly nejčastěji během dvou týdnů před ním. Samotný pátek pak nebyl výhodnější než ostatní dny slevového týdne.
Ani to ale není pravidlo platné navždy. O rok dříve naopak podle stejné analýzy vycházelo nejlépe nakupování přímo na Black Friday.
Zákazníky stále přitahuje
Přestože se akce natahují, předvánoční slevy mají u českých zákazníků své místo. Podle letošního výzkumu Asociace pro elektronickou komerci plánuje jejich cílené využití třetina českých online nakupujících. Další polovina slevy využívá podle příležitosti.
Podle výkonného ředitele APEK Jana Vetyšky se tak období Black Friday stává vrcholem celé prodejní sezony v e-shopech.
Zájem o slevy ovšem ještě nevypovídá o tom, jestli jsou reálně výhodné. Podle analýzy Heureky během loňského týdne Black Friday skutečně zlevnily přibližně čtyři z deseti nejžádanějších sledovaných produktů.
Za reálnou slevu ve své analýze považovala pokles alespoň o pět procent proti běžné ceně za předchozí přibližně tři měsíce.
Rozhoduje cena, ne barva cedule
Při posuzování nabídky pomůže údaj o nejnižší ceně, za kterou daný obchodník výrobek nabízel během třiceti dnů před slevou. Právě z ní se má podle České obchodní inspekce sleva také počítat. Pravidla mají výjimky, například pro postupné zlevňování nebo výrobky nabízené kratší dobu.
Ani správně uvedená sleva ale neznamená, že stejnou věc nekoupíte jinde levněji. Vyplatí se proto porovnat konečné ceny a podívat se na jejich delší vývoj.