Přibývá nabídek, ve kterých zemědělci prodávají krmný oves i na topení. Dosud ho od nich kupovali hlavně chovatelé koní. Inspirace přichází z Polska, kde výrobci kotlů nabízejí hořáky přímo na obilí. Na topení se používá krmné nebo horší zrno, které se k lidské výživě nehodí. V ohni se ale oves chová úplně jinak než polena.
Hoří všechno? Zrno umí kotel zatavit
Zrno obsahuje podstatně víc minerálních látek než dřevo. Proto jeho popel měkne a taví se zhruba o 250 až 600 °C níž a v topeništi z něj vzniká tvrdá struska.
V kotli stavěném na štěpku nebo pelety proto hrozí, že popel ze zrna topeniště zataví. Hořák určený pro obilí je zkonstruovaný tak, aby zrno dohořelo a popel se nestihl spéct do strusky. Kotel na polena nebo běžné pelety tedy na zrní stavěný není a pokus s ním může skončit drahou opravou.
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Topit zrnem jde v kotli se zásobníkem a šnekovým podavačem, jehož výrobce zrno jako palivo uvádí. Do kotle, kam se palivo přikládá rukou, se zrní nehodí. Drobná zrna shoří tak rychle, že byste u dvířek museli stát skoro pořád.
Rozhoduje návod od výrobce kotle
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v § 17 odst. 1 písm. c) dovoluje provozovateli kotle pálit jen palivo, které vyhovuje vyhlášce a které určil výrobce kotle. Druhou možností je palivo zapsané v povolení provozu.
Zrno se podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. řadí do biomasy jako rostlinný materiál ze zemědělství. Rozhoduje proto návod ke kotli. Když v něm obilí chybí, ověřte si to přímo u výrobce.
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I vhodný kotel je nutné na zrno přenastavit, hlavně dávkování a intervaly podávání. U polského výrobce Kostrzewa to dělají autorizovaní servisní technici a i u jiných značek to nechte na servisu.
Kolik stojí teplo z ovsa
Krmný oves od zemědělců vyjde na podzim 2026 orientačně na 3 až 5 Kč za kilogram. Podle dat ČSÚ, která uvádí zpráva MZe o obilovinách, dostávali za něj zemědělci v průměru roku 2025 kolem 4 350 Kč za tunu bez DPH a dopravy.
Kilogram ovsa s vlhkostí kolem 15 % dá přibližně 4,1 kWh tepla. Při ceně 4 Kč za kilogram vyjde kilowatthodina energie v palivu asi na 0,96 Kč. Sypaný metr tvrdého dřeva stojí na podzim 2026 od 1 600 do 2 500 Kč, kilowatthodina z něj tak vyjde přibližně na 1,00 až 1,57 Kč.
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Spočítali jsme dům o 125 m² se spotřebou 100 kWh na metr čtvereční, tedy 12 500 kWh za zimu. Podle našeho modelového výpočtu, který počítá jen s energií v palivu, na něj padnou asi 3 tuny ovsa za 4 Kč za kilogram, celkem kolem 12 000 Kč. Skutečnou úsporu ovlivní i účinnost konkrétního kotle, která se na zrní může lišit. Silně ji pak ovlivňuje cena dřeva.
Cena tvrdého dřeva za sypaný metr Kdy platí Úspora na palivu v našem modelu 2 500 Kč podzim 2026 zhruba 7 500 Kč 2 050 Kč podzim 2026 asi 4 000 Kč 1 500 Kč jaro 2026 téměř žádná Levné dřevo rozdíl smaže
Za dřevo po 2 500 Kč by modelový dům při 1 600 kWh v sypaném metru spálil asi 7,8 metru a za zimu zaplatil kolem 19 600 Kč. Odtud plyne rozdíl 7 500 Kč v ceně paliva. Taková cena je horní hranice podzimní nabídky. Měkké dřevo stojí na podzim 2026 asi 1 200 až 1 900 Kč za sypaný metr.
Přečtěte si také: Účet za teplou vodu roste nenápadně: Úsporná sprchová hlavice ušetří až 50 % vody i energie na sprchování Kdo má dřevo nakoupené na jaře nebo topí měkkým dřevem, na přechodu na oves skoro nic neušetří. Ilustrační foto. Zdroj: Sven Mieke / Unsplash.
Levnější než polena je oves jen proti dražšímu tvrdému dřevu kupovanému teď. Když seženete měkké dřevo kolem 1 200 Kč za metr nebo jste tvrdé nakoupili na jaře 2026 zhruba za 1 500 Kč, vyjde vás teplo z něj prakticky stejně jako z ovsa. Klastr Česká peleta v listopadu 2026 uvedl pro ČTK, že palivové dřevo, pelety i brikety podražily proti loňsku o 20 % i víc. Pokud kotel teprve upravujete nebo kupujete, připočtěte k výpočtu i tuto investici.
Suché zrno a dost místa
Voda v zrnu kotli nepomáhá. Než zrno vzplane, musí se z něj odpařit, a teplo, které se na to spotřebuje, se do topení už nedostane. Vlhký oves proto dá méně tepla. Výrobce Kostrzewa v září 2026 pro polský server Muratordom uvedl, že oves do jeho kotlů musí mít vlhkost pod 12 %.
Zásoba na zimu znamená několik tun lehkého zrna, které zabere hodně místa. Menší množství koupíte v pytlích, na celou zimu se hodí spíš velký vak nebo volně ložené zrno. Počítejte se suchou kůlnou nebo garáží, protože navlhlé zrno hoří hůř a víc znečišťuje.
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Oves koupíte přímo u zemědělců v okolí. Zkusit můžete i obchody s krmivy nebo místní inzerci a rovnou se zeptejte na dovoz. Ptejte se na krmný oves, protože potravinářský je výrazně dražší.
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