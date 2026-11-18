První vánoční stánky se otevřou v pátek, oficiální zahájení vánočních trhů bude v neděli. Od 18 hodin se v neděli slavnostně rozzáří vánoční stříbrný smrk z Paseky, který už je nazdobený a připravený i se světélky. Na oblíbený symbolický start vánočních trhů pak naváže koncert hudební skupiny Slza.
Pokles počtu stánků podle Řehulkové souvisí s problémy kolem pětiletého tendru na provozování vánočních trhů, který město na jaře kvůli námitkám jednoho z účastníků zrušilo. Zakázku pak v přímém zadání dostala obecně prospěšná společnost Kulturní Olomouc, která vánoční trhy organizuje více než 15 let. Město připravuje nové výběrové řízení na následujících pět let.
„I tou změnou v rámci přímého zadání této smlouvy na vánoční trhy došlo k tomu, že na Horním náměstí může být instalováno maximálně 100 stánků, takže jsme na Horním náměstí snížili počet. Tedy s Dolním náměstím je to celkem 125 stánků,“ uvedla mluvčí vánočních trhů Monika Řehulková. Dvě třetiny stánků nabídnou různé dárkové předměty a vánoční ozdoby. Do Olomouce přijedou prodávat své výrobky například řezbáři či kováři. „Zbytek jsou stánky s gastronomií a vánočními nápoji,“ dodala.
Vánoční trhy i letos ozvláštní dřevěná věžička a další vyhlídková plošina poblíž radnice na Horním náměstí. Součástí vánočních trhů bude kulturní program, který nabídne koncerty, divadelní pohádková vystoupení či kulinářské show.
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Vánoční trhy v centru Olomouce každoročně navštíví desítky tisíc lidí, značnou část tvoří zahraniční turisté. Předchozí pětiletý tendr na jejich pořádání skončil loni. V koncesním řízení tuto zakázku na roky 2021 až 2025 získala společnost Kulturní Olomouc.
Novou soutěž na pořadatele vánočních trhů radnice zahájila loni na konci října, o pětiletý kontrakt v hodnotě zhruba 100 milionů korun se ucházelo pět zájemců. Řízení zkomplikovaly námitky jednoho z účastníků a následné správní řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Hodnoticí komise i externí právní kancelář pak doporučily soutěž ukončit, protože další pokračování by podle odborníků ohrozilo přípravu letošních trhů.
Olomoučané a návštěvníci města budou moct v předvánočním období vyrazit také na olomouckou tržnici, kde funguje venkovní kluziště a stánky s občerstvením, anebo také na vánoční náplavku. Program se u řeky Moravy rozběhne od 26. listopadu.