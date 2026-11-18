Soubor připravovaných investic v hodnotě nad 500 tisíc korun projednali v úvodu týdne přerovští radní. Mezi chystané akce se řadí i dvě významné dopravní stavby.
Komplikace na výjezdu z Předmostí, kde se nachází jedno z největších přerovských sídlišť, má odstranit nový rondel. S jeho realizací se počítalo už v roce 2024, nakonec je záměr připravený pro stavbu na jaře 2027. Spirálová okružní křižovatka má řešit problematický výjezd z vedlejší silnice do křížení ulic Hranická, Velká Dlážka a Staré Rybníky. „Právě při výjezdu z Předmostí ve směru do Přerova vozidla odbočují vlevo, hlavně v dopravních špičkách tu pak dochází ke tvorbě kolon, kvůli tomu se potýkáme i s časovým zdržením autobusových linek,“ upozornil před časem náměstek přerovského primátora pro oblast dopravy Tomáš Navrátil (ANO).
Čtěte také: Klid, nebo hromy? Pod D1 u Přerova tlumí rány z mostu speciální akustické panely
Pro stavbu má už město vybraného zhotovitele. „Vysoutěžená cena činí přibližně 11,1 milionu korun včetně daně,“ uvedl Navrátil.
Proměnu dopravního řešení plánuje na letošek radnice také v lokalitě ulic Bayerova, Kozlovská a Šrobárova. „Zakázka zahrnuje přestavbu stávající průsečné křižovatky na jednopruhovou okružní, opravu křižovatky Kozlovská - Šrobárova a rekonstrukci navazujících úseků komunikací. Součástí budou také nové parkovací plochy, chodníky, přechody pro chodce, místa pro přecházení, společná stezka pro chodce a cyklisty a výměna veřejného osvětlení,“ přiblížil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).
„Tato zakázka byla vysoutěžena za zhruba 26,6 milionu korun i s daní,“ řekl náměstek primátora Tomáš Navrátil.
Pro rok 2027 Přerov připravuje mimo jiné i rekonstrukci chladícího zařízení a dalších prvků zimního stadionu. „Stará technologie má být nahrazena modernějším a úspornějším systémem, vyměněna bude samotná ledová plocha i mantinely a areál bude možné mimo zimní sezonu využívat také pro letní sporty. Předpokládaná hodnota zakázky je přes 58 milionů korun bez daně,“ sdělil na webu města radní pro sport Petr Caletka (ODS).
Čtěte také: Stovky pracovních míst. Accolade plánuje v Přerově průmyslový park za miliardu
Ve druhé polovině příštího roku by se mohla rozběhnout proměna restaurace Městského domu na náměstí T. G. Masaryka. Předpokládaná hodnota investice je na úrovni takřka 32 milionů korun bez DPH.
„Investiční plán počítá rovněž s klubem aktivních seniorů na Velké Dlážce, zelenou střechou na Základní škole Velká Dlážka, rekonstrukcí světelné signalizace na křižovatce Kojetínská–Husova, opravami chodníků a opěrné zídky ve Vaňkově ulici či rekonstrukcí zídky mezi Žerotínovým a Horním náměstím. Připravena je také první etapa regenerace sídliště Dvořákova,“ zmínil další důležité záměry náměstek Lichnovský.
Přehled připravovaných a dokončených investic bude v prosinci projednávat městské zastupitelstvo. Ještě letos se má dokončit celá řada projektů. „Patří mezi ně revitalizace náměstí Svobody, kde vzniká nová cestní síť, zeleň, mobiliář, workoutové hřiště a čtyři trampolíny. Dokončuje se také systém 16 inteligentních autobusových zastávek, nové školní hřiště u ZŠ Boženy Němcové či klimatizace v domově pro seniory. V Žeravicích finišuje rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Pod Lesem a v Čekyni se staví nový chodník v Jabloňové ulici,“ shrnula mluvčí radnice Lenka Chalupová.
Ještě do roku 2027 bude přesahovat rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na Šíravě, která bude novým sídlem městské policie a dobrovolných hasičů. Nové zázemí pro důležité složky IZS vytváří stavební firma už od přelomu let 2025 a 2026. Investiční akce má hodnotu skoro 57 milionů včetně DPH. „Počítá se tu mimo jiné s novým výtahem, modernizací technických rozvodů, úpravou garáží a se zázemím pro psovody a čtyři služební psy,“ dodal náměstek primátora Vladimír Lichnovský.