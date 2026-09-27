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Maso zavání, ale ještě ho nevyhazujte: dvě hodiny v kefíru nebo 30 minut v manganistanu ho můžou zachránit

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Dennívýzva
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Ne každý nepříjemný pach ze syrového masa znamená, že patří do koše. Jsou ale tři znaky, u kterých už žádné máchání ve vodě nepomůže, a jeden z nich cítíte stejně u kuřete jako u hovězího.
Maso zavání, ale ještě ho nevyhazujte: dvě hodiny v kefíru nebo 30 minut v manganistanu ho můžou zachránit

Maso zavání, ale ještě ho nevyhazujte: dvě hodiny v kefíru nebo 30 minut v manganistanu ho můžou zachránit

Zdroj: Foto: QueenCityCebu - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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