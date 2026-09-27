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Snoubenka nechávala prsten ve šperkovnici a on myslel na nevěru: po čtyřech letech vztahu ho vyvedla z omylu

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Dennívýzva
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O Vánocích padla otázka a Kristýna řekla ano. Za pár dní si ale Aleš všiml, že prsten na její ruce chybí, a začal si domýšlet nejhorší možné vysvětlení. To skutečné bylo o dost přízemnější.
Snoubenka nechávala prsten ve šperkovnici a on myslel na nevěru: po čtyřech letech vztahu ho vyvedla z omylu

Snoubenka nechávala prsten ve šperkovnici a on myslel na nevěru: po čtyřech letech vztahu ho vyvedla z omylu

Zdroj: Foto: Elea Diamanti Jewelry - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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