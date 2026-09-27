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Bojovnice v kleci jen ve spodním prádle: LFC míří na kanál s dosahem 150 milionů diváků ve 180 zemích

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Lingerie Fighting Championships prodává zápasy žen jako sportovní zábavu a vůbec se tím netají. Za provokativním obalem stojí placené přenosy, reality show i smlouva o televizní distribuci. A česká stopa se v tom příběhu taky najde.
Bojovnice v kleci jen ve spodním prádle: LFC míří na kanál s dosahem 150 milionů diváků ve 180 zemích

Bojovnice v kleci jen ve spodním prádle: LFC míří na kanál s dosahem 150 milionů diváků ve 180 zemích

Zdroj: Foto: MMA Federation - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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