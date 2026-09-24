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Cadillac získal zvučné posily se zkušenostmi z Ferrari či McLarenu

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Cadillac se výrazně posiluje. Do amerického týmu přicházejí hned tři velká jména se zkušenostmi z Red Bullu, Ferrari či McLarenu. Vedení v čele s Marcinem Budkowskim si od tohoto kroku slibuje zrychlení vývojového tempa.
Cadillac získal zvučné posily se zkušenostmi z Ferrari či McLarenu

Cadillac získal zvučné posily se zkušenostmi z Ferrari či McLarenu

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