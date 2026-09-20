Vyhlašujeme nejhorší potravinu v českých mrazácích roku 2026. Kupuje ji 7 z 10 domácností

Existuje jedna potravina, kterou najdete skoro v každém českém mrazáku a která z dětských talířů mizí ze všeho nejrychleji. Je levná, hotová během pár minut a málokdo nad ní přemýšlí. Právě tahle samozřejmost z ní ale dělá tichý problém, o kterém se v rodinách moc nemluví. A když se člověk pořádně začte do jejího složení, chuť ho nejspíš přejde.
Proč po nich sáhne skoro každý
Řeč je o mražených kuřecích nugetách. Děti je milují a výrobci to dobře vědí, a tak je lisují do tvaru dinosaurů, hvězdiček nebo zvířátek, aby na talíři působily jako zábava. Rodič má u toho aspoň pocit, že do dítěte dostane trochu masa. Přesně na téhle představě celá obliba nuget stojí.
Jenže pod zlatavou kůrčičkou se ukrývá surovinová směs, ve které má opravdové maso překvapivě malý podíl.
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Pod pojmem nugeta si zákazník obvykle vybaví obalený plátek kuřecího prsa. U kupovaných polotovarů ale maso tvoří často jen zhruba polovinu až tři čtvrtiny obsahu. Zbylý objem vyplní řada dalších surovin:
voda a rostlinný olej, mouka se strouhankou na obal, škroby a pojiva pro soudržnost, sůl, dochucovadla a další přídatné látky.
U levnějších výrobků se navíc můžete setkat i se strojně odděleným masem, tedy drobnými zbytky získanými z kostí po vykostění, které se svou strukturou blíží spíš mletému masu. Platí tu jedno jednoduché vodítko. Čím tvarovanější kousek je, tím méně masa v něm zpravidla bývá, protože jinak by se roztomilý dinosaurus na talíři neudržel pohromadě.
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„Na první pohled mohou vypadat jako zdroj bílkovin, ale realita bývá jiná,” uvedla pro server Kupi.cz Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Nugety podle ní často obsahují víc sacharidů než bílkovin.
Sůl schovaná pod křupavým obalem
Největší háček se skrývá v soli. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělému nanejvýš pět gramů denně a u dětí je ta hranice ještě nižší. Jediná porce nuget se přitom k dennímu limitu dokáže povážlivě přiblížit.
Nugety navíc spadají mezi ultrazpracované potraviny. Vznikají v několika průmyslových krocích a míchá se do nich řada přísad, které v běžné domácí kuchyni nenajdete. Odborné studie opakovaně spojují častou konzumaci takových jídel s obezitou a s potížemi látkové výměny. Jedna porce jednou za čas nikoho nepoloží, potíž dělá až pravidelný zvyk.
Děti si zvyknou na výraznou chuť
U dětí se přemíra soli a tuku projeví dřív a výrazněji, jejich tělo je totiž vůči těmto látkám zranitelnější. A právě děti jsou hlavní cílová skupina. Sůl, tuk a výrazné koření spolu vytvoří chuťový zážitek, jakému běžná zelenina ani obyčejný kus pečeného kuřete konkurovat nedokážou.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 přísadě Pravidelná porce výrazně slané a tučné stravy postupně otupí dětskou chuť a obyčejné jídlo pak dětem připadá mdlé. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud takhle intenzivní jídlo dostávají děti pravidelně, jejich chuť se na silné podněty postupně nastaví. Domácí polévka jim pak připadá mdlá a obyčejné jídlo nezajímavé. Zpátky k méně výrazné stravě se přitom děti vracejí jen těžko.
Zdravější večeři zvládnete i doma
Dobrá zpráva je, že rychlé řešení nemusí pocházet z krabice. Stačí kuřecí prso nakrájet na proužky, obalit v trojobalu a nechat zapéct v troubě. Výsledek chutná skoro stejně a máte plnou kontrolu nad tím, co jste dětem naservírovali.
Když si uděláte větší dávku, můžete ji rozdělit na porce a zamrazit, takže máte vlastní rychlé jídlo po ruce úplně stejně jako to z obchodu, jen bez zbytečných přísad. Rychlou a poctivou večeři zvládne i tvaroh s ovocem, celozrnná tortilla se zeleninou nebo těstoviny s tuňákem.
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A když se hotovému polotovaru přece jen nevyhnete, otočte balení a projeďte etiketu. Vyplatí se sáhnout po výrobku s co nejvyšším obsahem masa a co nejkratším složením.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39684-kureci-nugetky-slozeni, https://www.vlasta.cz/zdravi/kureci-nugetky-slozeni-co-nedavat-na-jidlo-detem/, https://www.nespechej.cz/clanky/nedavejte-ho-detem-i-kdyz-ho-miluji-toto-oblibene-jidlo-skryte-skodi-vsem-organum-20260614-8823.html, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/separovane-maso/, https://www.umimeporadit.cz/tato-potravina-z-mrazaku-je-pro-telo-cisty-jed-mame-ji-tam-uplne-vsichni-a-davame-ji-i-detem-k-veceri