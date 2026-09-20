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Kvíz o supermarketech a hypermarketech v Česku: 10 otázek ukáže, zda víte, jak se nakupovalo i v minulosti

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Před více než třiceti lety se v Jihlavě otevřel první supermarket v Česku a lidé na něj jezdili jako na výlet. Dnes chodíme nakupovat automaticky, ale pamatujete si, jak to všechno začínalo? Otestujte se v retro kvízu o historii supermarketů a hypermarketů.
Fotografie ke kvízu o supermarketech

Fotografie ke kvízu o supermarketech

Zdroj: Foto: Cristipe1970 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, Kaufland
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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