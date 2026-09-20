Kvíz o supermarketech a hypermarketech v Česku: 10 otázek ukáže, zda víte, jak se nakupovalo i v minulosti

V Jihlavě se 6. června 1991 otevřela Mana. První supermarket na území tehdejšího Československa. Tehdy šlo o událost, za kterou lidé vyráželi i z jiných měst. Někdo s nákupním seznamem, jiný ze zvědavosti. Dnes vezmeme vozík, obejdeme uličky a za chvíli jsme pryč. Ten začátek měl ale úplně jinou atmosféru.
Pamatujete si na tuto dobu?
Za více než 30 let se českým maloobchodem přehnala spousta značek. Některé zůstaly a člověk je míjí skoro automaticky, jiné se ztratily, takže mladší zákazníci už si k nim možná ani nepřiřadí konkrétní prodejnu. Billa, Delvita, Plus, Norma, Hypernova, Carrefour. Každý z těch názvů patří k trochu jiné době a taky k jinému způsobu nakupování. Do této kapitoly se zvláštním způsobem zapsal i Český sen, filmový projekt, který z hypermarketu udělal společenské téma.
Po sametové revoluci se změny rozběhly rychleji, než na co byli zákazníci zvyklí. Zahraniční řetězce brzy pochopily, že postkomunistický trh má velký prostor k obsazení. Mana byla první, v roce 1992 se přidaly Billa a Delvita a zhruba ve stejné době se začaly objevovat také diskonty Plus a Norma. Pro lidi to byla změna.
Hypermarkety přišly až o pět let později
Supermarkety otevřely dveře, hypermarkety pak změnily měřítko. Do Česka dorazily až později, zato s výrazným dopadem na nákupní návyky. Za nejstarší hypermarket v zemi se považuje Globus v Brně, který otevřel v listopadu 1996. V roce 1997 následoval první Interspar, o rok později Kaufland, Hypernova, Tesco a Carrefour. Posledním velkým hráčem, který vstoupil na český trh, byl Lidl v roce 2003.
Vydržet se ovšem nepodařilo všem. Hypernova, Carrefour, Plus nebo Delvita v devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí působily jako pevná součást trhu. Jenže dnes už je pod původními názvy nenajdeme, často je pohltily jiné značky. Český maloobchod byl tvrdé prostředí od samého začátku.
Kdy název sám o sobě nestačí
Dokument Český sen z roku 2003 pracoval s jednoduchým, ale hodně účinným nápadem. Tvůrci vymysleli fiktivní hypermarket a spustili k němu velkou reklamní kampaň. Na údajné otevření pak přišly tisíce lidí. Místo obchodu našly prázdné pole a kulisu. Film se stal jedním z nejznámějších českých dokumentů a velmi přesně zasáhl dobu, kdy reklama dokázala vyrobit očekávání i tam, kde za ní žádný skutečný obchod nestál.
Co z toho si ještě pamatujete? Který řetězec dorazil jako první, který se udržel a který z českých obchodů zmizel? U některých názvů člověk možná zaváhá déle, než by čekal.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedia, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, ČT24, Globus, Hospodářskénoviny
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