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Sklizeň právě vrcholí: Vsaďte na okurky, které neplesniví a nehořknou

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Milujete okurky a rádi si je dopřáváte po celou letní sezonu? Aby ne. Tato skvělá zelenina rozhodně stojí za to. Problém ale u klasických okurek bývá především s tím, že brzy začnou chytat plíseň a mnohé kusy jsou úplně hořké, tudíž nepoživatelné. Je to škoda, nicméně v mnohých případech se oběma problémům prostě a jednoduše nemáme šanci vyhnout. I z těchto důvodů se vyplatí vsadit na mexické okurky. Ty jsou vzhledově sice jiné, nicméně chuťově se až tolik neliší. Plíseň i hořkost se jim vyhýbají obloukem.
Mexické okurky

Mexické okurky

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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