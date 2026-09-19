Sklizeň právě vrcholí: Vsaďte na okurky, které neplesniví a nehořknou

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Sklizeň právě vrcholí: Vsaďte na okurky, které neplesniví a nehořknouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Milujete okurky a rádi si je dopřáváte po celou letní sezonu? Aby ne. Tato skvělá zelenina rozhodně stojí za to. Problém ale u klasických okurek bývá především s tím, že brzy začnou chytat plíseň a mnohé kusy jsou úplně hořké, tudíž nepoživatelné. Je to škoda, nicméně v mnohých případech se oběma problémům prostě a jednoduše nemáme šanci vyhnout. I z těchto důvodů se vyplatí vsadit na mexické okurky. Ty jsou vzhledově sice jiné, nicméně chuťově se až tolik neliší. Plíseň i hořkost se jim vyhýbají obloukem.
Mexické okurky
Zdroj: Radek Štěpán
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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