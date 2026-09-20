Babiččin trik na kuře. Stačí 1 lžíce pod kůži a maso zůstane šťavnaté

Pečené kuře umí zklamat i zkušené kuchaře. Zvenku vypadá lákavě, ale po naříznutí je maso vysušené a kůže gumová. Naše babičky přitom znaly jednoduchý fígl, který výsledek spolehlivě otočí. Nepotřebujete k němu žádnou drahou surovinu ani hodiny navíc. Stačí jedna lžíce a pár vteřin práce ještě předtím, než kuře poputuje do trouby.
Kouzlo se skrývá pod kůží
Celý trik stojí na tom, kam tuk umístíte. Většina lidí kuře potře máslem jen zvenku, jenže tam se rychle rozpustí a steče do pekáče. Babičky ho proto propašovaly přímo pod kůži. Zvládnete to v několika krocích:
Máslo si nechte změknout při pokojové teplotě, aby se dalo pěkně roztírat. Prsty opatrně nadzvedněte kůžičku na prsou, nejlépe od kraje u krku nebo u otevřené dutiny, a jemně ji oddělte od masa. Pod ni vetřete lžíci másla a rozprostřete ho co nejrovnoměrněji směrem ke stehnům. Přečtěte si také: Kdo smaží řízky na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný tuk a trojobal je křupavý ještě druhý den
Kůže přitom musí zůstat celá, aby máslo během pečení neuteklo ven. Stejně můžete postupovat i u větší drůbeže, třeba u kachny nebo krůty.
Změklé máslo patří přímo pod kůži, kde zůstane na mase a nesteče při pečení do pekáče. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč právě máslo pod kůží funguje
Když se tuk dostane přímo na maso, chová se při pečení jako vnitřní zálivka. Postupně se rozpouští a prosakuje do svaloviny, takže prsa vysychají mnohem pomaleji. Vrstva másla navíc brzdí přímý žár trouby a maso se nepřipeče dřív, než se stihne uvnitř prohřát. Pomůže i samotné kůži. Tím, že jste ji nadzvedli a oddělili od masa, se k ní dostane horký vzduch ze všech stran a mnohem lépe zezlátne a zkřupavatí.
Do másla přidejte vůni
Samotné máslo odvede svou práci, ale babičky ho rády ještě vylepšovaly. Do změklého tuku vmíchejte prolisovaný česnek, nasekané bylinky nebo najemno nastrouhanou citronovou kůru, klidně i špetku soli a pepře. Skvěle se hodí tymián, rozmarýn, petrželka i šalvěj. Díky tomu chuť prostoupí maso až dovnitř, kam se u kuřete potřeného jen zvenčí žádné koření nedostane. Pokud máte čas, nechte potřené kuře chvíli odpočinout při pokojové teplotě, aby se aroma stihlo rozležet.
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Aby trik vyšel, musí být kuře před pečením dokonale suché. Zlatavá a křupavá kůrka se rodí jen na suchém povrchu. Dokud je kuře mokré, v troubě se spíš dusí v páře a kůže zůstane bledá. Než začnete s máslem, otřete maso ze všech stran papírovou utěrkou. Pak ho pořádně osolte, klidně i den předem, protože sůl povrch dál vysuší a křupavosti nahrává. Kuře pečte odkryté, poklice ani alobal na něj nepatří, protože drží páru a kůže pod nimi změkne. V poslední třetině pečení už kuře výpekem nepolévejte. Vlhkost na povrchu by kůrku znovu změkčila a přišli byste o práci, kterou jste do ní vložili. Před dopečením přejeďte kůži ještě kouskem rozpuštěného másla. Rozehřeje se do tenké vrstvy, která dodá zlatavější tón i jemný lesk.
Babičky věděly, jak maso nevysušit
Kolem pečeného kuřete koluje pár dalších rad, které se dědí z generace na generaci. Maso během pečení nepropichujte vidličkou, protože každá dírka je cestička, kterou šťáva uteče pryč. Kuře také vyndejte z lednice zhruba hodinu předem, aby nešlo do trouby ledové a propeklo se rovnoměrně. Kdo chce mít jistotu, vloží dovnitř půlku citronu, cibuli a snítky bylinek nebo kuře vyplní nádivkou. Vlhkost z náplně pak maso během pečení dál chrání před vysušením. A po vytažení mu dopřejte klid. Když necháte hotové kuře deset až patnáct minut odpočinout, šťáva se v mase znovu rozprostře a nevyteče hned při prvním krájení.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-upect-kure-s-krupavou-kurcickou-7-zasad-pro-dokonaly-vysledek/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/12730-jak-upect-nejlepsi-kure-navod, https://fresh.iprima.cz/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/4-snadne-tipy-jak-bez-problemu-upect-co-nejstavnatejsi-kure, https://recepty.blesk.cz/clanek/vareni/3279/jak-na-vzdy-mekke-maso-a-krupavou-kuzicku-vyzkousejte-triky-nasich-babicek.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-upect-kure-s-krupavou-kuzi-osuseni-masa-maslo