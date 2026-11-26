Ve 43. minutě Kabongo vystartoval do rozehrávky Benfiky, ukradl míč a poslal Adua zvýšit na 2:0. O dvě minuty později zachytil další přihrávku do středu hřiště a skóroval sám. Hned po přestávce přidal čtvrtý gól. Plzeň ve čtvrtek 26. listopadu 2026 porazila dosavadního lídra Evropské ligy 4:0 a 23letý útočník měl prsty ve třech brankách ze čtyř. Po zápase mluvil hlavně o celku. Naznačil, že nový tým si postupně sedá a že k tomu potřeboval čas. Výsledky z posledních týdnů mu dávají za pravdu. Večer proti Benfice nebyl náhlý zázrak, ale vyvrcholení obratu, který se rodil od začátku podzimu.
Tři minuty, které zlomily Benfiku
Portugalci přijeli do Plzně jako nejlepší tým soutěže. Ze čtyř zápasů ligové fáze měli plný počet 12 bodů a skóre 13:3. Za celou sezonu nezůstali bez gólu ani jednou. V Plzni nedali žádný a inkasovali víc branek než v předchozích čtyřech evropských zápasech dohromady.
Skóre otevřel ve 30. minutě Lukáš Hrošovský. Pak přišel úsek, kdy se zápas proměnil v demolici. Plzeň vysunula presink a Benfica se pod tlakem začala ve vlastní rozehrávce ztrácet. Gianluca Circati chtěl přihrát na Banjaquiho, Kabongo pas vystihl a nabídl Aduovi gól na 2:0. Za chvíli Circati zkusil hrát do osy a výsledek byl stejný. Zisk, rychlé zakončení, 3:0.
Druhý poločas začal tam, kde první skončil. Kabongo ve 46. minutě dovršil svůj večer gólem na 4:0. Hodiny ukazovaly teprve začátek druhé půle a on už měl bilanci dvou gólů a asistence.
Jeho výkony v poslední době gradují, objevil se i v české reprezentaci a to pochopitelně vzbuzuje zájem v zahraničí. Redakce SportyŽivě.cz proto požádala tiskové oddělení Plzně o odpověď, zda registruje nějaké nabídky na svého kanonýra, klub se však do publikace článku nevyjádřil.
Benfica neprohrála kvůli jednomu nepovedenému momentu. Prohrála, protože Plzeň opakovaně trestala stejnou slabinu a Kabongo byl na správném místě. Takové góly se nedávají náhodou. Tři zisky v jednom úseku jsou výsledkem běhání, které nikdo neuvidí v sestřihu, dokud nepřijde gól.
Od pískotu k Benfice
Ještě před dvěma měsíci by takový výsledek zněl jako sci-fi. Plzeň vstoupila do sezony 2026/27 rozpačitě. V lize začala porážkou 1:3 s Libercem, pak remizovala 1:1 se Zbrojovkou a v Teplicích sehrála divokou přestřelku 5:5. Později přidala domácí porážky s Olomoucí a Pardubicemi.
Evropské tažení přitom slibovalo něco jiného. Do ligové fáze se Viktorie probila přes Crvenou zvezdu strhujícím domácím obratem, když po prodloužení vyhrála 5:1. Euforie ale vydržela krátce. Ligová fáze začala porážkou 0:3 s Unionem SG a iDNES tehdy psal, že radost z postupu během tří týdnů vystřídal pískot. Z tribun se ozývalo „Bojujte za Plzeň“, stejně jako po ligovém debaklu s Libercem.
Následovaly porážky 1:2 s Ferencvárosem a 1:2 s Levski Sofie. Po třech kolech nula bodů. Kabongo proti Levski skóroval, své pocity ale označil za hořkosladké. Už tehdy přitom řekl, že Plzeň má se od čeho odpíchnout. Zpětně to zní skoro prorocky.
Přehled evropské cesty Plzně v ligové fázi:
Kolo Soupeř Výsledek 1. Union SG 0:3 2. Ferencváros 1:2 3. Levski Sofie 1:2 4. Lilleström (venku) 1:0 5. Benfica 4:0
Kompletní program a výsledky ligové fáze vede
UEFA. Co se změnilo v kabině
Konkrétní zákulisní spory nikdo veřejně nepopsal. Doložené je ale něco jiného: trenér Radoslav Kováč začal v kabině utahovat šrouby. V říjnu zavedl nová pravidla včetně omezení mobilních telefonů a za jejich porušení pohrozil tvrdými tresty. Šlo o jasný signál, že koncentrace a náročnost nejsou volitelné.
Do dění vstoupil i majitel Adolf Šádek. Před zápasem v Lilleströmu si hráče svolal do kruhu přímo na tréninku. V Plzni má taková věc váhu. Sportovní ředitel Martin Vozábal v létě popsal, že když Šádek přijde do kabiny, hráči vědí, že je zle. Šádek s Kováčem tak v krizovém období vyslali týmu dvojí zprávu: pravidla se mění a trpělivost vedení není nekonečná.
Kabongova slova o týmu, který se musel do všeho postupně dostat, je proto třeba číst v tomto kontextu. Nový trenér, nový režim, část nových tváří a k tomu tlak tribun. Takový kolektiv se nesladí za jedno soustředění. Podle nás je podstatné, že obrat nepřišel přes velká prohlášení. Přišel přes konkrétní návyky.
Práce bez míče jako klíč
Zlom je ve výsledcích vidět už před Benfikou. Z pěti soutěžních zápasů Plzeň čtyřikrát vyhrála a jedinou ztrátou byla remíza 1:1 se Spartou. Baník smetla 4:0, v Lilleströmu urvala první evropské body výhrou 1:0 a v neděli před Benfikou zvítězila 2:1 na Bohemians. Sport.cz před čtvrtečním duelem psal, že Plzeň jde do evropského zápasu poprvé ve formě. Tým zpevnil obranu, zhustil blok a zrychlil přechody do útoku.
Kabongo je pro tuhle proměnu ideální příklad. Kováč ho po výhře na Bohemians chválil hlavně za běžeckou práci a za to, že pochopil, že útočník musí makat i bez míče. Proti Benfice se ta lekce proměnila v góly. Presink, který dřív mohl vypadat jako zbytečné pobíhání, přinesl tři zisky a tři branky.
Plzeň v lize drží sedmé místo s 23 body a skóre 31:23 po 15 kolech. Žádná oslnivá pozice, ale trend míří nahoru. A Benfica ukázala, že s tímhle nastavením si Viktorie může troufnout na kohokoli.
Útočník, který se vrátil
Kabongův příběh přidává celé věci další vrstvu. Do Plzně přišel v létě 2024 z belgického Lommelu, jenže první sezonu prakticky celou vynechal kvůli zranění kolene. Na jaře 2026 odešel na hostování do Mladé Boleslavi. Klasická kariérní slepá ulička, z níž se hráči často nevracejí.
Kabongo se vrátil. Podle profilu na webu
Chance ligy má v aktuálním ročníku 13 zápasů, 752 minut a 6 gólů, což je nejlepší ligová střelecká bilance v kádru Viktorie. V Evropě skóroval proti Levski a teď dvakrát proti Benfice. K tomu asistence.
Rozdíl mezi nadějným útočníkem a hráčem, který rozhoduje zápasy, se dá měřit právě takovými večery. Šest ligových gólů ukazuje spolehlivost. Dva góly a asistence proti lídrovi Evropské ligy ukazují, že Kabongo umí rozhodovat zápasy i na nejvyšší úrovni, kterou Plzeň letos hraje. Podle nás jde o největší individuální výkon plzeňského hráče v sezoně.
Co dál: Brno, Teplice a Bournemouth
Výhra vrátila Plzeň do hry o jaro. Po pěti kolech má 6 bodů, skóre 7:7 a průběžně jí patří 18. místo. Do vyřazovací fáze se přitom dostane 24 nejlepších týmů. Ještě před měsícem to vypadalo na předčasný konec v Evropě, teď má Viktorie postup ve vlastních rukou.
Program na nejbližší dny:
neděle 29. listopadu, 15:00: Zbrojovka Brno vs. Viktoria Plzeň (Chance liga) neděle 6. prosince, 15:00: Viktoria Plzeň vs. Teplice (Chance liga) čtvrtek 10. prosince, 21:00: Bournemouth vs. Viktoria Plzeň (Evropská liga)
Obě ligové soupeřky přitom Plzni na začátku sezony sebraly body. Odvety budou dobrým testem, jestli se tým opravdu změnil, nebo jen prožil jeden výjimečný večer. Dá se čekat, že soupeři budou na plzeňský presink připravenější než Benfica.
Kabongo proti Benfice neudělal nic, co by se nedalo natrénovat. Vystartoval do přihrávky, kterou soupeř považoval za bezpečnou. Na podzim, kdy fanoušci volali „Bojujte za Plzeň“, by to byl jen další zbytečný sprint. Ve čtvrtek z něj byl gól.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl