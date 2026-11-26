Na zápas, který jen málokdo tipoval jako jednoznačný, stačilo Plzni šestnáct minut. Ve čtvrtek 26. listopadu 2026 v Doosan Areně vedla Viktoria po poločase 3:0 a hned po přestávce přidala čtvrtý gól. Portugalský velkoklub, který do té doby v Evropské lize neztratil ani bod, poprvé v sezoně neskóroval. Za devadesát minut dostal víc gólů než v předchozích čtyřech zápasech dohromady. Plzeň se tak dvěma výhrami po sobě dostala ze dna tabulky do postupové zóny. A hlavně ukázala, že slabý vstup do soutěže nebyl její skutečnou úrovní.
Šestnáct minut, které rozhodly
Prvních půl hodiny vypadalo, jak se dalo čekat. Benfica držela míč, kombinovala a Plzeň stála v sevřeném bloku. Ve 30. minutě ale Lukáš Červ našel Patrika Hrošovského a slovenský záložník otevřel skóre. Gól Plzni dodal sebevědomí, Benfice vzal klid.
Následoval okamžik, který rozhodl celý večer. Ve 43. minutě přihrál Christophe Kabongo na gól Prince Aduovi. O minutu později už skóroval sám. Hosté nestihli zareagovat na druhou ránu a už inkasovali třetí. Do kabin odcházeli s mankem tří gólů a s výrazem lidí, kteří nechápou, co se právě stalo.
Kdo čekal, že Benfica po přestávce vrátí úder, dočkal se opaku. Ve 46. minutě Hrošovský vrátil Kabongovi laskavost z prvního poločasu a útočník Plzně se podruhé zapsal mezi střelce. Bylo 4:0 a druhý poločas teprve začal.
Přehled branek:
Minuta Střelec Asistence 30. Patrik Hrošovský Lukáš Červ 43. Prince Adu Christophe Kabongo 44. Christophe Kabongo bez asistence 46. Christophe Kabongo Patrik Hrošovský
Podle reportáže iDNES měla Plzeň ještě tři až čtyři další velké šance. Skóre tedy klidně mohlo být vyšší.
Benfica měla míč, Plzeň zápas
Na první pohled by statistika držení míče svedla k omylu. Benfica měla balon výrazně častěji a z jejího rozestavení 4-2-3-1 se postupně stávala hra na jednu bránu. Jenže na tu, ve které se nic nedělo. Podle dat
FotMob vypracovala Plzeň šance v hodnotě 2,06 očekávaného gólu, Benfica jen 0,52. Čtyřnásobný rozdíl v kvalitě příležitostí odpovídá tomu, co bylo vidět na hřišti.
Trenér Radoslav Kováč postavil tým do rozestavení 5-4-1 a Plzeň v něm fungovala jako past. Kompaktní střed, rychlé zdvojování, zisk míče a okamžitý přechod dopředu. Benfica se do pokutového území skoro nedostala, a když ztratila balon při rozehrávce, Plzeň ho během pár vteřin proměnila v zakončení. Tři góly z prvního poločasu vznikly právě z chyb a nedůslednosti hostů v rozehrávce a obraně.
Hodnocení hráčů to potvrzuje. Kabongo dostal od FotMobu známku 9,3 a byl jasně nejlepším hráčem zápasu: dva góly, jedna asistence, přímý podíl na třech brankách ze čtyř. Hrošovský si odnesl 8,9, Adu 8,3.
Benfica má samozřejmě omluvu po ruce. Kouč Marco Silva podle iDNES nasadil spíš náhradníky a hráče vracející se po zranění. Podle nás to ale vysvětluje jen část výsledku. I rotovaná Benfica má v kádru hráče, o kterých si česká liga může nechat zdát. Plzeň neporazila oslabeného soupeře šťastným gólem a obranou do posledních minut. Rozebrala ho, potrestala každé zaváhání a z domácího outsidera se stala tým, který diktoval podmínky.
Jméno soupeře přitom váží. Benfica podle UEFA dvakrát vyhrála Pohár mistrů evropských zemí, v této soutěži hrála sedm finále a doma posbírala 38 ligových titulů. Před Plzní měla v Evropské lize skóre 13:3. Teď má 13:7.
Ze dna tabulky zpátky do hry
Výsledek působí ještě silněji, když se podíváte, odkud Plzeň přicházela. Do ligové fáze vstoupila třemi porážkami: 0:3 s Union Saint-Gilloise, 1:2 s Ferencvárosem a 1:2 s Levski Sofie. Po třetím kole měla nulu a jakákoli úvaha o postupu zněla spíš jako zbožné přání.
Zlom přišel v Lilleströmu. Těsná výhra 1:0 vrátila do kabiny klid a Benfica pak schytala plnou dávku nového sebevědomí. Plzeň má po pěti zápasech šest bodů a podle průběžné tabulky v reportáži iDNES jí patří 18. místo.
Proč na tom tolik záleží, vysvětluje článek 17
pravidel Evropské ligy. Všech 36 týmů hraje v jedné tabulce, každý proti osmi soupeřům, čtyřikrát doma a čtyřikrát venku. Postupové pásmo vypadá takto: 1. až 8. místo: přímý postup do osmifinále 9. až 24. místo: vyřazovací play-off 25. až 36. místo: konec v soutěži
Plzni zbývají tři zápasy a žádný z nich nebude procházka:
Datum Zápas Prostředí 10. prosince 2026, 21:00 Bournemouth vs. Plzeň venku 21. ledna 2027 Real Sociedad vs. Plzeň venku 28. ledna 2027 Plzeň vs. Jagiellonia doma
Kolik bodů bude stačit? Jistotu dnes nemá nikdo, ale vodítko nabízí první ročník nového formátu. V sezoně 2024/25 stačilo 24. místu, tedy poslednímu postupovému do play-off, deset bodů. Osmý tým, poslední s přímým postupem do osmifinále, měl čtrnáct. Pokud by se hranice letos pohybovaly podobně, měla by Plzeň mířit alespoň na deset až jedenáct bodů. To znamená minimálně jednu výhru a remízu ze tří zbývajících zápasů. Na přímé osmifinále by potřebovala téměř bezchybný závěr, včetně vítězství v Anglii nebo ve Španělsku. Podle nás je reálným cílem play-off a domácí zápas s Jagiellonií může být v lednu rozhodující.
Za současnou formou stojí i Kováčova práce. Před Benficou měla Plzeň na kontě výhry nad Bohemians, Lilleströmem, Baníkem a Jihlavou a remízu se Spartou. Po čtvrtečním večeru to dělá pět vítězství a jednu remízu z posledních šesti zápasů. Tým, který v září působil rozpačitě, má dnes jasnou strukturu a ví, jak hrát proti silnějšímu soupeři.
Půl bodu pro Česko a místo v historii
Výhra nad Benficou má i širší dopad. Podle
výpočtu národního koeficientu UEFA dostává země za každou výhru v hlavní fázi evropských pohárů dva body, které se dělí počtem jejích zástupců. Česko má letos v hlavních fázích čtyři kluby: Slavii, Spartu, Plzeň a Jablonec. Plzeňská výhra tak českému koeficientu přidala 0,500 bodu. Okamžitě to nic nemění, ale pětiletý součet rozhoduje o tom, kolik českých týmů a v jaké fázi se do pohárů dostane v dalších letech.
Pro srovnání: Sparta měla před svým pátým kolem Evropské ligy čtyři body ze čtyř zápasů po výhře nad Ararat-Armenií, remíze s Lilleströmem a porážkách s Olympiakosem a Bournemouthem. Plzeň, která ještě před měsícem zaostávala, se v tu chvíli dostala před ni.
Je to největší evropský úspěch Plzně posledních let? Záleží na měřítku. Jako celé tažení zatím nepřekonává sezonu 2023/24, kdy Viktoria došla do čtvrtfinále Konferenční ligy a s Fiorentinou vypadla až po prodloužení. Jako jednotlivý večer proti klubu takového jména ale patří mezi nejsilnější výsledky, jaké český fotbal v posledních letech zažil. Čtyři góly do sítě Benfiky, žádný na druhé straně. To si budou v Doosan Areně pamatovat dlouho.
Ještě v říjnu se o Plzni v Evropě mluvilo jako o týmu, kterému ujel vlak. Teď jede do Bournemouthu s tabulkou, která dává smysl, a se vzpomínkou na večer, kdy Benfica hned po přestávce zírala na skóre 0:4.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl