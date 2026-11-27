jsem dlouho brala jako něco, co se kupuje v Sýrovou roládu lahůdkách a doma se do toho člověk moc nepouští. Působila až moc uhlazeně. Taková ta věc, která vypadá jednoduše, ale člověk tuší nějaký háček. Pak ji jednou kamarádka donesla na , normálně v krabičce z domova, a než si stihla odložit bundu, už jsem měla první kolečko na talíři. Od té doby ji připravuju sama. A mizí pořád stejně rychle. narozeniny
Největší překvapení je u téhle rolády samotný sýrový základ. Žádná velká kuchařská akrobacie. Stačí plátky eidamu, které se v troubě při mírné teplotě spojí do jednoho pružného plátu. Když se sýr nenechá v teple zbytečně dlouho, drží, nepraská a dá se dobře stočit. Náplň je pak dost variabilní. Mně k ní sedí nakyslá chuť , někdo ale přidá víc papriky a má ji sterilovaných okurek výraznější. Šunku lze vyměnit třeba za uzeného lososa, a najednou je to úplně jiný předkrm. Hodí se na obyčejné posezení, slavnostnější stůl i na piknik, jen při převážení potřebuje chlad.
Můj tip zní: Sýrový plát vytáhněte z trouby ve chvíli, kdy se plátky spojí, ale sýr ještě není gumový. Většinou stačí 5 až 8 minut při 100 stupních. Jakmile ho necháte v troubě déle, ztrácí pružnost a okraje se při rolování lámou. Po vytažení ho nechte asi 10 minut ležet na pečicím papíru. Horký plát by náplň zbytečně povolil a začala by téct. Recept na sýrovou roládu s krémovou paprikovou náplní
Z tohoto množství vyjde jedna roláda dlouhá zhruba
25 až 30 cm. Po nakrájení získáte asi 10 až 14 plátků, jako předkrm to obvykle stačí pro 6 až 8 lidí. Celková délka přípravy: přibližně 5 hodin (z toho aktivní čas 45 minut) Ingredience k přípravě Sýrový plát 300 g plátkového sýra (eidam 30–45 %) 150 g šunky (plátky) Krémová náplň 200 g pomazánkového másla 100 g majonézy 2 vařená vejce 1 menší červená paprika ½ žluté papriky 2 sterilované okurky 100 g strouhaného sýra sůl a pepř podle chuti čerstvá pažitka nebo petrželka Postup přípravy sýrové rolády s paprikovou náplní
1. Troubu nastavte na
100 až 120 stupňů. Plech vyložte pečicím papírem a rozložte na něj plátky eidamu. Dávejte je tak, aby se vždycky lehce překrývaly, stačí asi půl centimetru. Po nahřátí se díky tomu spojí do jednoho plátu a nebudou v něm mezery. Vložte do trouby na 5 až 8 minut. Jakmile se okraje slepí a sýr změkne, plech vytáhněte. Nemá se vysušit.
2. Plech nechte stát stranou a sýrový plát nechte
10 minut vychladnout přímo na pečicím papíru. Tady se spěch většinou nevyplatí. Příliš teplý sýr se trhá, špatně se s ním pracuje a náplň by se v něm začala roztékat. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Elegance bez námahy: Sýrová roláda s krémovou náplní, která vypadá složitě a přitom vás nezabije přípravou Mezitím se pusťte do náplně
3.
Pomazánkové máslo promíchejte s majonézou, dokud nevznikne hladký krém. Přidejte nastrouhaná vařená vejce. V redakční kuchyni se nám osvědčilo strouhat je najemno, protože náplň je pak klidnější na roztírání a nedělá hrbolky.
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4. Do krému vmíchejte nadrobno nakrájenou
červenou a žlutou papriku, malé kostičky sterilovaných okurek a strouhaný sýr. Okurky je lepší předem trochu osušit papírovou utěrkou, jinak směs zbytečně zřídne. Nakonec přidejte nasekanou pažitku nebo petrželku, osolte a opepřete podle chuti.
5. Na vychladlý sýrový plát položte
plátky šunky. U delší strany nechte asi 1 cm volného místa, roláda se pak snáz uzavře. Na šunku rozetřete celou krémovou náplň. Snažte se ji rozdělit rovnoměrně, ale netlačte ji úplně k okrajům.
6. Pomocí pečicího papíru začněte roládu opatrně stáčet od kratší strany. Papír ji podrží a trochu usměrní, což se hodí hlavně na začátku. Rolujte pevně, ale ne silou. Když se na ni moc zatlačí, náplň začne utíkat po stranách. Cílem je hezký kompaktní válec, ne zploštělá šiška.
7. Stočenou roládu pevně zabalte do
potravinářské fólie a konce zasuňte pod ni, podobně jako když se balí bonbon. Dejte ji do lednice na minimálně 4 hodiny, ideálně ale přes noc. Sýr i náplň zpevní a při krájení pak roláda lépe drží.
8. Před servírováním roládu vybalte z fólie a ostrým nožem nakrájejte na plátky silné asi
1 až 1,5 cm. Nůž po každém řezu otřete, řez bude čistší a plátky se nebudou tolik mazat. Podávejte chlazené, nejlépe do 2 hodin od vytažení z lednice. Tipy redakce: Výběr eidamu: Vezměte plátkový eidam s obsahem tuku 30 až 45 %. Nízkotučné sýry se v troubě hůř spojují a hotový plát bývá křehčí, při stáčení pak snadno popraská. Náhrada šunky: Místo šunky můžete použít uzeného lososa nebo tenké plátky salámu. U salámu jen opatrně se solí v náplni, bývá sám o sobě dost výrazný. Skladování: Zabalená roláda vydrží v lednici 2 až 3 dny. Pokud to není nutné, nekrájejte ji celou předem. Plátky na řezu rychleji osychají. Příliš řídká náplň: Když se vám náplň po promíchání zdá řídká, přidejte jednu až dvě lžíce strouhaného sýra navíc. Směs se zahustí a chuť tím neutrpí. Zdobení před podáváním: Plátky rolády vypadají dobře s trochou čerstvé pažitky nebo s půlkou cherry rajčete. Je to drobnost, ale na talíři je vidět.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline