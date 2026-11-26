Ve čtvrtek 26. listopadu 2026 by se dalo v Doosan Areně mluvit o zázraku. Jenže to, co Plzeň předvedla v 5. kole ligové fáze Evropské ligy, se zázrakem vysvětlit nedá. Benfica přijela jako lídr soutěže se čtyřmi výhrami ze čtyř zápasů a jako největší favorit sázkových kanceláří na celkový triumf. Odjížděla s nakládačkou 4:0. Radoslav Kováč den předtím označil lisabonský celek za nejtěžšího soupeře své trenérské kariéry a s úsměvem dodal, že výhra by byla nejhezčí dárek k jeho narozeninám. Dostal ho. Po podzimu, kdy Plzeň v Evropě nejdřív třikrát prohrála a vedení klubu veřejně hrozilo „třaskavou zimou“, je úleva pochopitelná. Kováč ale euforii nepodlehl. Že tým musí být ještě lepší, u něj není pozápasová fráze, nýbrž refrén celého podzimu.
Tři minuty, které rozložily lídra
Prvních třicet minut se hrálo podle očekávání. Benfica měla míč, Plzeň stála v kompaktním bloku a čekala. Pak Lukáš Červ našel Patrika Hrošovského a ten ve 30. minutě otevřel skóre.
Následoval úsek, jaký se proti klubům tohoto kalibru nevidí často. Ve 43. minutě zvýšil Prince Adu po přihrávce Christophera Kabonga. O minutu později skóroval sám Kabongo. A hned po přestávce, ve 46. minutě, přidal svůj druhý gól. Tři branky během tří minut čistého hracího času, rozhodnuto ještě předtím, než si hosté stačili v kabině vysvětlit, co se stalo.
Podle reportáže
iDNES.cz vznikly první tři góly po chybách Benfiky v rozehrávce. Jenže chyby dělají i jiní soupeři. Rozdíl je v tom, kdo je dokáže potrestat. Plzeň to zvládla rychle a bez zaváhání.
Čísla z datového portálu FotMob dávají výsledku zajímavý obrys:
Ukazatel Plzeň Benfica Držení míče 31 % 69 % Očekávané góly (xG) 2,06 0,52 Vstřelené góly 4 0
Benfica měla míč víc než dvě třetiny zápasu a vytvořila si šance za půl gólu. Plzeň s ním byla méně než třetinu času a ze svých příležitostí vytěžila maximum. Hráčem zápasu se stal Kabongo s hodnocením 9,3 a bilancí dva góly a jedna asistence. Hrošovský k úvodní trefě přidal ještě přihrávku na čtvrtou branku.
Přesně podle Kováčova návodu
Z demolice Benfiky stojí za to vyčíst víc než jen skóre. Plzeň totiž nevyhrála šťastně 1:0 po zabarikádování vlastní šestnáctky. Porazila favorita přesně v parametrech, které Kováč před zápasem vyjmenoval.
Na tiskové konferenci mluvil o organizaci, o práci bez míče a hlavně o tom, co přijde po zisku. Tým podle něj musí mít „velkou kvalitu nahoru“ a nesmí hrát pomalu. Přesně tak padly tři ze čtyř gólů. Zisk, dva tři doteky, zakončení.
Nejlépe je ten model vidět na Kabongovi. Už po ligové výhře nad Bohemians 2:1 ho Kováč nechválil jen za gól, ale hlavně za to, že pochopil, že musí běhat i bez míče a pracovat v obraně stejně jako vpředu. Proti Benfice z té dřiny vzešly konkrétní momenty: asistence Aduovi a vlastní gól po vystihnutí rozehrávky. Individuální kvalita vynikla až díky týmové práci. Kováč to tvrdí od prvního dne.
Proto také ta brzda. Kováčova linka zní celý podzim stejně: Plzeň je na správné cestě, ale musí pracovat dál. Na co konkrétně myslí, prozrazují jeho starší výroky. Tým podle něj nesmí po vstřeleném gólu vypadnout z koncentrace a musí lépe kontrolovat zápasy, ve kterých vede. Proti Benfice to vyšlo. Podle nás ale Kováč dobře ví, že jeden večer proti soupeři, který se rozehrávkou sám dostal do potíží, ještě nedělá stabilitu.
Tlak přitom nebyl malý. Šéf klubu Adolf Šádek před zápasem otevřeně mluvil o nespokojenosti s ligou i poháry a varoval, že pokud ho hráči do konce podzimu nepřesvědčí, „zima v Plzni bude třaskavá“. Mířil spíš na kabinu a kádr než na trenéra. Výhra 4:0 nad lídrem soutěže je ale nejlepší odpověď, jakou mohla kabina dát.
Šest bodů a znovu ve hře o jaro
Z čistě tabulkového pohledu přišla výhra v nejvyšší čas. Plzeň začala ligovou fázi třemi porážkami, doma podlehla Unionu 0:3 a Levski 1:2. První body získala až ve 4. kole díky výhře 1:0 v Lilleströmu. Po Benfice má šest bodů z pěti zápasů a průběžně jí patří 18. místo.
To je v pásmu, které znamená jaro. Formát Evropské ligy funguje takto:
1. až 8. místo: přímý postup do osmifinále, 9. až 24. místo: play-off o osmifinále, 25. místo a níž: konec v soutěži.
Žádná odveta s Benfikou nebude. V ligové fázi hraje každý tým s osmi různými soupeři, takže Portugalci nemají jak výsledek zvrátit. Plzeň čeká 10. prosince 2026 venku Bournemouth, 21. ledna 2027 rovněž venku Real Sociedad v San Sebastiánu a 28. ledna doma Jagiellonia. Domácí zápas s Poláky může podle nás rozhodnout, jestli Viktorie přezimuje v Evropě s jistotou, nebo bude počítat body ostatních.
Výhra pomohla i celému českému fotbalu. Podle pravidel
národního koeficientu UEFA přináší vítězství v hlavní fázi dva body, které se dělí počtem českých účastníků. V sezoně 2026/27 jich je pět, plzeňský skalp tak přidává zhruba 0,4 bodu. Datový agregátor Ülke Puan před započtením dalších večerních výsledků uváděl Česko na 11. místě s pětiletým součtem 46,325 bodu. Větší než Bělehrad?
Absolutním českým rekordem 4:0 není. Hradec Králové kdysi rozdrtil Vaduz 9:1, Sparta porazila Glentoran 8:0 a Levadii 7:0, Slavia stejným skóre St Joseph’s. Tyhle výsledky ale přišly proti soupeřům z fotbalové periferie. Benfica je dvojnásobný vítěz Poháru mistrů evropských zemí a do Plzně přijela bez ztráty bodu.
Zajímavější je srovnání s vlastní sezonou. V srpnu Kováčova Plzeň prohrála na hřišti Crvene zvezdy 0:3, doma pak vyhrála 5:1 po prodloužení a postoupila do ligové fáze. Byl to historický obrat, jenže výrazně mu pomohlo vyloučení Bukariho a utkání se lámalo až v prodloužení.
Proti Benfice nic takového nebylo. Žádná červená karta soupeře, žádné prodloužení, žádný dvojzápas. Jeden zápas, jeden favorit, čtyři góly. Podle nás byl Bělehrad větším příběhem, Benfica čistší demonstrací výkonu. A pro trenéra, který chce postavit tým na systému, a ne na zázracích, je ta druhá kategorie cennější.
Neděle v Brně a krátký čas na přepnutí
Na oslavy Plzni nezbývá čas. Už v neděli 29. listopadu 2026 od 15:00 nastoupí v 16. kole Chance Ligy na hřišti Zbrojovky Brno, jak uvádí oficiální web
FC Zbrojovka Brno. Přenos vysílá Oneplay Sport, předzápasové studio začíná ve 14:30.
Mezi čtvrtečním večerem a nedělním odpolednem jsou necelé tři dny. Fyzicky je to málo, zvlášť po zápase, ve kterém Plzeň většinu času běhala za míčem. Kováč ale už po výhře v Lilleströmu tvrdil, že vítězství regeneraci urychluje a tým se pak lépe připravuje na ligu. Po Benfice platí stejný princip, jen ve větším měřítku.
Riziko je jinde. Přesně takové zápasy, ve kterých favorit na papíře přijíždí z Plzně a domácí nemají co ztratit, umí v české lize nepříjemně kousat. Pokud Kováč po Benfice opakoval, že tým musí být ještě lepší, Brno bude první zkouškou, jestli to hráči slyšeli.
Benfica do Plzně přivezla neporazitelnost a odvážela si domů čtyři inkasované góly a xG 0,52. Kováčův model fungoval proti nejlepšímu týmu soutěže a teď ho musí Plzeň zopakovat na trávníku, kde ji nikdo neodmění titulky o senzaci.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl