Vyhlašujeme nejlepší velikost bytu pro seniory: v bytě 2+kk je dost místa a málo práce

V dětském pokoji už dvacet let nikdo nespí, a přesto se v něm každou sobotu utírá prach. Takovou domácnost zná spousta Čechů starších šedesáti let. Kolik metrů člověk na stáří opravdu využije a kdy už mu prostor navíc jen přidělává starosti? Odpověď je jednodušší, než by se mohlo zdát.
Kolik metrů na stáří stačí? Vodítko nabízí i stát
Napovědět může, s čím počítají ti, kdo pro seniory přímo stavějí. Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2015 poprvé vypsalo dotace na výstavbu komunitních domů pro lidi starší 60 let. Byty, na které šly peníze, nesměly mít víc než 45 metrů čtverečních podlahové plochy. Sousedé k tomu dostali společné prostory, kde se mohou potkávat.
Podobně uvažují i soukromé projekty. V areálech, které se zaměřují na starší obyvatele, převládají garsoniéry a byty 1+kk nebo 2+kk. A menší byty mají na stáří vyhlédnuté i lidé ve středním věku. Developeři, které oslovil server E15, popisují, že je lidé kupují jako investici a zároveň s nimi počítají jako s možným bydlením na stáří.
Vítěz: dva pokoje a kuchyňský kout
Ze všech dispozic vychází nejlépe 2+kk, tedy obývací pokoj spojený s kuchyní a k tomu samostatná ložnice. Postel tak nestojí v obývacím pokoji a odpolední návštěva nemusí sedět vedle rozestlané peřiny. Dvě místnosti s kuchyňským koutem se navíc dají uklidit mezi snídaní a obědem.
Makléři z realitní sítě RE/MAX ve svém průvodci seniorským bydlením doporučují pro většinu lidí v důchodu dispozice od 2+kk do 3+kk a plochu mezi 50 a 80 metry čtverečními. Když přijede dcera s vnoučaty na víkend, v garsoniéře nebo v 1+kk se nebudou mít kde vyspat.
Třetí pokoj se vyplatí hlavně tam, kde si partneři přejí spát každý zvlášť nebo kam vnoučata jezdí přespávat pravidelně. Pro většinu ostatních je 2+kk rozumný střed.
Dispozice Verdikt Proč Garsoniéra nebo 1+kk příliš těsná postel stojí v obývacím pokoji, host nemá kde spát 2+kk nejlepší volba oddělená ložnice, úklid do oběda 3+kk jen v některých případech oddělené spaní partnerů, pravidelné návštěvy vnoučat Byty nad 80 m² nevýhodné topíte a uklízíte i pokoje, které nepoužíváte Každý metr navíc se uklízí i platí
Pro jednoho obyvatele se z rodinného bytu stává provoz, který mu bere hodně volna i velký díl rozpočtu. Topí se v pokojích, do kterých se nikdo nepodívá, a vysává se koberec, po kterém nikdo nechodí. Za metry, které celý rok jen čekají na návštěvy, se platí každý měsíc.
Pokoje navíc se musí vysávat i vytápět, i když v nich celý rok nikdo nebydlí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Menší byt tyto starosti výrazně zmenší. Ubude podlahy na vytírání i oken na mytí a nižší bývají také účty za vytápění. Ušetřené hodiny i peníze pak mohou padnout na zahrádku, divadlo nebo několik dní v lázních.
Proč se Češi stěhovat nechtějí
Skutečnost přitom vypadá jinak. Průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Residomo z roku 2019 ukázal, že skoro třetina lidí ve věku 60 až 85 let bydlí na víc než 70 metrech čtverečních. Že mají místa nazbyt, ale připustilo jen 19 procent dotázaných. Menší bydlení by si z této skupiny pořídila zhruba jen šestina. Asi pětina by uvolněnou místnost začala využívat jinak, třeba jako pracovnu, a víc než polovina by nechala všechno při starém. Pokoj po dětech tak často čeká hlavně na návštěvy.
Řada z nich navíc bydlí úplně sama. Sčítání lidu z roku 2021 napočítalo 688 tisíc domácností, ve kterých hospodaří jediný člověk ve věku 65 a více let, uvádí Český statistický úřad. Proti roku 2011 jich přibyla zhruba třetina a nejčastěji v nich žijí ovdovělé ženy. Češi k tomu berou vlastní byt jako rodinné dědictví, takže ho prodávají spíš výjimečně.
Než se rozhodnete
Samotné metry ještě nezaručí, že se v bytě bude dobře žít. Velkou roli hraje přístup a pohyb po bytě. Vyplatí se hlídat hlavně tyto body:
výtah v domě, případně byt v přízemí, dveře bez prahů, ideálně široké 90 centimetrů, aby jimi prošlo i chodítko nebo projel vozík, všechny místnosti v jednom podlaží.
Stejně důležité je okolí. Obchod, ordinace lékaře a zastávka by měly být kousek od domu, aby člověk nebyl odkázaný na auto nebo na pomoc rodiny.
S rozhodnutím se nevyplácí otálet. Nové prostředí a ztráta známých sousedů dokážou člověka ve vyšším věku hodně potrápit. Kdo se proto přestěhuje, dokud chodí bez potíží, obejde si prohlídky sám, rozhodne, kam postaví oblíbené křeslo, a stihne poznat nové sousedy dřív, než bude jejich pomoc potřebovat.
Zdroje: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/seniori-preferuji-vlastni-byt-ci-dum-necela-polovina-miva-problemy-s-platbami-za-bydleni-56787, https://csu.gov.cz/seniori-v-datech/domacnosti-senioru, https://www.tzb-info.cz/financovani-staveb-a-dotace/117145-sance-na-podporu-vystavby-komunitnich-domu-pro-seniory-konci, https://www.realitycechy.cz/clanky/realitni-zpravodaj/2864-seniorske-bydleni-jako-nova-investicni-prilezitost, https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/na-zapade-roste-novy-realitni-byznys-v-cesku-mu-demografie-preje-trh-ho-ale-prehlizi-1426790, https://www.ceskestavby.cz/clanky/bydleni-pro-seniory-je-tema-ktere-driv-nebo-pozdeji-bude-resit-kazdy-z-nas-27645.html, https://www.remaxdelux.cz/bydleni-pro-seniory-20-11-2025